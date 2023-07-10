Мэр Воронежа: «Необходимо найти причины подтоплений и предложить технические решения, чтобы это не повторялось»

Вадим Кстенин поручил ускорить подготовку к возведению ФОКа на бульваре Пионеров. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Глава Воронежа Вадим Кстенин провел еженедельное планерное совещание. На нем о ликвидации последствий выпавшего сильного дождя рассказал руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов. По его словам, на абсолютном большинстве улиц вода ушла в ливнеприемники достаточно быстро, так как комбинаты благоустройства хорошо очистили решетки колодцев и канализационные сети. На проблемных участках работала специализированная техника.

– Локальные подтоплений после дождя ликвидировали сотрудники районных управ вместе с городской дорожной службой. На особом контроле были, в первую очередь, проблемные участки, а также места, выявленные по результатам мониторинга. Работали четыре илососные машины и мотопомпы, – доложил мэру Олег Котов.

– Отработайте места, где были переливы между сетями бытового и ливневого водоотведения. Необходимо найти причины и предложить технические решения, чтобы это не повторялось, – поручил Вадим Кстенин.

Затем Олег Котов рассказал о продолжении работ на Северном мосту. На выходных на перекрытой ранее части моста полностью завершили фрезерование. Утром в понедельник, 10 июля, на нем обустроили нижний (выравнивающий) слой асфальта. Его готовность составляет уже около 40 процентов.

Кроме того, руководитель управления дорожного хозяйства проинформировал о ходе работ по строительству и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры. Активно идет возведение путепровода над железнодорожными путями на улице Остужева. Здесь устраивают гидроизоляцию и подходы к новому сооружению. Кроме того, в ходе строительства развязки на перекрестке улиц Остужева и Минской идет переустройство инженерных коммуникаций, оборудование съездов, а в зоне бывшего «турбокольца» – путепровода.

Олег Котов рассказал о ходе работ на Остужевской развязке. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В рамках строительства дороги от улицы Шишкова к улице Тимирязева переносят коммуникации, обустраивают ливневую канализацию и нижние слои дорожной одежды (песчаный подстилающий слой и щебеночное основание), а также тротуары. На улице Загоровского проводят подготовку к строительству ливневого коллектора. А на улице Урывского работы уже подходят к концу – завершается благоустройство прилегающей территории, идет подготовка к нанесению горизонтальной дорожной разметки. Все работы идут в соответствии с запланированными графиками, однако осложняются погодными условиями.

И.о. вице-мэра по социальной политике Любовь Кулакова рассказала, как проходит ремонт в одном из зданий детской школы искусств № 5. Обновление корпуса учреждения дополнительного образования проводят в рамках реализации национального проекта «Культура».

– Сейчас завершают отделочные работы в помещениях. В частности, устанавливают новые двери и окна, элементы системы освещения, завершают монтаж напольного покрытия. Кроме того, идет обустройство утепленного фасада здания. Также разрабатывают проектно-сметную документацию для проведения благоустройства прилегающей территории, – рассказала Любовь Анатольевна.

Любовь Кулакова сообщила о ходе ремонта детской школы искусств № 5. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Также Любовь Кулакова сообщила, что на минувшей неделе стартовал второй этап приема заявлений в первые классы. С 6 июля по 5 сентября родители могут подавать заявления в школы не по регистрации на имеющиеся свободные места. Любовь Анатольевна добавила, что к середине августа начнется комиссионная приемка школ, где сейчас идет текущий ремонт.

И.о. вице-мэра также проинформировала о летней кампании отдыха детей. Любовь Кулакова сообщила, что все семь муниципальных лагерей и спортивная база функционируют в штатном режиме. 10 июля завершаются вторые смены в «Кировце» и «Голубом экране», затем в них начнется подготовка к следующему заезду. Всего же с начала летней кампании провели 11 смен, в том числе три для детей из семей в трудной жизненной ситуации. Еще в трех лагерях сейчас отдыхают около 400 ребят.

– В результате проведенных опросов детей в июне уровень удовлетворенности отдыхом составил 99%. Большинство детей отметили интересные мероприятия и позитивную атмосферу в лагере, – заявила Любовь Анатольевна.

Вадим Кстенин поручил и.о. вице-мэру по градостроительству Дмитрию Гладких ускорить подготовку к возведению физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы № 4 на бульваре Пионеров.

– У нас есть лимиты средств, заложили почти 150 млн рублей на создание хорошего спортивного объекта для школы. Сложилась хорошая практика организации торгов на объекты «под ключ» – проектирование, строительство и оснащение. Ускоряйтесь с подготовкой документации, с решением земельных вопросов и проведите торги в максимально сжатые сроки, – поручил мэр.

Глава администрации Воронежа также обратил особое внимание вице-мэра на неукоснительное соблюдение сроков по благоустройству Петровской набережной.

Вице-мэр Людмила Бородина доложила о сложившейся положительной судебной практике признания законным расторжение договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Такую суровую меру применяют в отношении предпринимателей в случае продажи групп товаров, не предусмотренных для данного места схемой размещения и официальным документом. Также успешно проводят взыскание задолженности по договорам с наследников умерших владельцев НТО.

– Отдел регулирования деятельности НТО провел большую работу. Она позволила сформировать положительную судебную практику в отношении предпринимателей, пытавшихся вести работу не честно. Поддельные печати и подписи, ложная информация о направлении писем с обращениями – эти и другие факты уже подтверждены в суде. Мы готовы и дальше помогать предпринимателям, работающим законно. А в отношении тех, кто пытается общепринятые правила обойти, мы продолжим судебную работу. О каждом таком случае мы подробно проинформируем уполномоченного по защите прав предпринимателей Воронежской области, – резюмировала Людмила Бородина.

В завершение планерки мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил главам управ держать на личном контроле содержание их территорий, а также проведение работ по ремонту дворов и контейнерных площадок.