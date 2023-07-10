Воронежские строители восстанавливают в подшефных районах ЛНР больницу, дороги, детсады и школы

фото: Правительство Воронежской области

Делегация представителей правительства, СМИ и блогеров Воронежской области побывала в трех районах Луганской Народной Республики. Здесь гости посетили социальные объекты и дорогу, над восстановлением которых сейчас трудятся воронежские строители и дорожники в рамках заключенных соглашений губернатором Александром Гусевым с главами районов ЛНР — Меловским, Марковским и Новопсковским.

Первой воронежцы посетили Марковскую центральную районную многопрофильную больницу. Это здание 1950 года постройки не ремонтировалось более 20 лет. А ведь здесь проходят лечение около 12 тысяч жителей Марковского района ЛНР.

Воронежский подрядчик сейчас ремонтирует в больнице кровлю и проводит общестроительные работы в хирургическом и детском отделениях. Раньше бригады уже обновили фасад, теперь же, по словам временно исполняющего обязанности главного врача больницы Сергея Бакаляра, идут капитальные работы с заменой полов, сантехники, восстановлением стен и потолков.

— Уже осенью завершат все работы, и введем здание в эксплуатацию. Думаю, наши детки и взрослые оценят то, что делает для нас наш город-куратор, — сказал Сергей Бакаляр.

Исполняющий обязанности главы администрации Марковского района ЛНР Игорь Дзюба поблагодарил Воронежскую область и губернатора Александра Гусева за помощь, которая оказывается подшефным второй год. За это время воронежцы сделали ещё одно отделение, полностью отремонтировали лабораторию. Реализация этой программы позволит пациентам получать качественные услуги, не выезжая за пределы района.

По плану работ, в этом году в ЛНР шефы сделают упор на ремонт дорог, коммунальных объектов и социальной инфраструктуры. Это ремонт почти 36 км трассы Сватово – Новопсков – Меловое в Марковском и Меловском районах. Работы пройдут в трех больницах, двух детских садах и трех школах Луганской Народной Республики.

На 16 объектах ЖКХ запланирован ремонт системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Шефы установят газовые модульные котельные, заменят котлы в школах и детсадах. В Меловом, Марковке и Новопскове восстановят МФЦ. Школы, детсады и МФЦ обещают сдать к 1 сентября. Объекты здравоохранения завершат до конца года.