Ливни ожидаются в Воронежской области в начале рабочей недели

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Зарядившие в эти выходные на востоке Воронежской области дожди продолжат лить и на грядущей рабочей неделе. При этом температура воздуха опустится сразу на несколько градусов. Об этом прогнозируют синоптики региона.

Ливни ожидаются в понедельник, 10 июля. Похолодание пришло к нам в воскресенье, 9 июля, поскольку произошла смена антициклона. Сейчас в регионе начал господствовать северный атмосферный фронт. Температуру воздуха прогнозируют до +21… - +26.

Итак, в понедельник по области будет облачно с прояснениями. Местами - кратковременные дожди, в восточных районах (Воронеж, Нижненедевицкий, Семилукский, Рамонский районы) – ливни и грозы. Ночью температура опустится до +13… - +18 градусов, днем – от +21 до +26.

Возможен северо-западный ветер 8-13 м/с, а местами, судя по прогностической карте ЦФО, и до 17 м/с. Есть опасность выпадения града.

В Воронеже в ночь на понедельник также ожидается кратковременный дождь, днем стихия несколько утихнет. Ночью температура составит +14…- +16 градусов, а днем – +22… - +24 градуса.