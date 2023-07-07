В Воронежской области за неделю утонул в реке уже второй подросток

Фото СУСКа по Воронежской области Фото: Предоставлено

Сегодня утром на реке Дон вблизи села Колодезное Подгоренского района утонул ребенок. Как рассказали в Воронежском управлении СК России, 12-летний мальчик пришел купаться на пляж со своей мамой.

- Во время купания ребенок упал с матраса и стал тонуть, находившиеся в воде люди пытались спасти мальчика, но его унесло течением, - сообщили в СУСКе.

До настоящего времени тело ребенка найти не удалось. По факту ЧП проводится процессуальная проверка, в ходе которой следователи выяснят обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, несколько дней назад – 4 июля – другой подросток утонул в реке Хопер у Борисоглебска. Компания 14-летних ребят пошла купаться на местный пляж без взрослых. Во время купания три ребенка начали тонуть, двоим удалось выплыть. А один утонул. Тело ищут до сих пор.

Еще одну трагедию удалось предотвратить неравнодушным мужчинам, которые вытащили тонущего в том же Дону ребенка. Видео спасения сняли очевидцы.

Следователи напоминают, что ежегодно на водных объектах России тонут тысячи людей, среди которых и дети. Основными причинами детского травматизма на воде являются неумение плавать и нахождение их возле воды без присмотра взрослых.

Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасности на воде, но надо помнить, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде.

Купаться рекомендуется в специально оборудованных местах. Смертельно опасно для жизни прыгать в воду в неизвестных местах. Никогда не следует подплывать к водоворотам. Это самая большая опасность на воде. Оказавшись же в водовороте, не следует поддаваться страху и терять чувство самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и всплыть на поверхность, сделав сильный рывок в сторону по течению.

Для неумеющих плавать и плохо плавающих людей особую опасность представляют надувные плавательные средства: камеры, пояса и другие. На таких плавсредствах ни в коем случае нельзя заплывать на глубокое место, так как в любое время они могут «спуститься», с них можно упасть в воду, и неумеющий плавать окажется в беде.

Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду! Во избежание трагических случаев гибели не допускайте бесконтрольные прогулки детей вблизи водоемов! Не забывайте: безопасность детей - забота взрослых!