Жители воронежской многоэтажки опротестовали в суде сроки переноса капремонта

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жители многоэтажного дома №35 по улице Домостроителей выиграли судебное заседание в Воронежском областном суде у Правительства Воронежской области по вопросу переноса сроков капитального ремонта.

Поводом к обращению в суд стал перенос сроков проведения работ на более позднее время: с периода 2050-2052 на 2044-2046 годы. Жильцы рассказали, что их дом 1973 года постройки, и в нём ни разу не было капитального ремонта.

- Согласно техническому отчёту ГУП ВО "Облкоммунсервис" от июня 2022 г., большая часть внутренних коммуникаций и подвальные помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, категория технического состояния - ограниченно-работоспособное, - сообщили горожане.

При этом жильцы уверяют, что 2023 году техническое обследование дома не проводилось.

В департаменте ЖКХ, напротив, говорят, что все дома региона прошли осмотр и обследованы перед включением в новый план программы.

- У Фонда капремонта нет возможности, чтобы отремонтировать все дома сразу, - рассказал руководитель департамента Максим Зацепин. – Но мы делаем все возможное. Например, за счет экономии средств включили в программу еще 100 дополнительных домов. Есть дома, которые объективно нуждаются в ремонте и ждать больше не могут. Например, у них течет кровля. Такие мы делаем в первую очередь, поскольку из-за протечек выходят из строя и другие системы дома.

Максим Зацепин сообщил, что департамент будет оспаривать решение суда по дому на Домостроителей в вышестоящей инстанции.

- Будем идти до конца. Такой дом у нас не один. Сейчас в судах находятся иски от жильцов еще пяти-шести домов. Мы к такой ситуации относимся спокойно. Это гражданское право людей обратиться в суд, а наше право – отстаивать свою позицию. Все необходимые документы и обоснования у нас есть.