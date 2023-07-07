Выходные в Воронеже: концерты в День семьи, кино под открытым небом

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В Воронеже отметят День семьи, любви и верности. Праздновать 8 июля в честь благоверных князей Петра и Февронии Муромских в России начали с 2008 года, а в 2022-м праздник сделали общегосударственным.

В этом году воронежцы начнут его отмечать даже раньше. 7 июля в 11.00 в Центральном парке состоятся мастер-классы студий клуба «Тенистый», посвященные Дню семьи, любви и верности. В 12.00 в музее-диораме пройдет онлайн-акция «Ромашка Победы»: чтение фронтовых писем».

В 12.00 в клубе «Восток» - праздничная программа «День Петра и Февронии», концерты состоятся в КДЦ «Левобережье» (16.00), клубе «Боровое» (18.00). В клубе «Шилово» покажут мультфильм «Сказ о Петре и Февронии» в 16.00.

В Зеленом театре Центрального парка 7 июля в 15.00 пройдет награждение супружеских пар «За любовь и верность. А в ВКЗ в это же время - концерт.

В 17.00 в парке «Орленок» пройдет развлекательная программа «Семейные забавы».

8 июня в храмах Советского района пройдут богослужения в честь благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

В городских библиотеках города запланированы тематические мастер-классы по изготовлению ромашек, «уроки доброты», выставки книг и рисунков, беседы и семейные викторины.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ХОРА

8 июля, в День семьи, любви и верности, Воронежский хор имени Массалитинова даст большой концерт в Зеленом театре.

В программе покажут номера из «Золотого фонда» коллектива, такие как знаменитая «Калинка», Мордасовские частушки, «Воронежские хороводы», прозвучат популярнейшие русские народные песни. Большое место в этот вечер отведут произведениям патриотического содержания, которые звучат сегодня как никогда актуально.

Концерт будет благотворительным - все средства, собранные от продажи билетов, пойдут на поддержку военнослужащих, мобилизованных из Воронежской области.

Начало в 18.00. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ В КОСТЕНКАХ

Ежегодный фестиваль «Летний день в Костенках» пройдет в музее-заповеднике 8 июля. В этом году его посвятили теме казачества.

В музее откроется выставка из Краснодарского историко-археологического музея-заповедника «Кубанские казаки». Она представит предметы народного быта кубанских казаков XIX - начала ХХ веков. Информационные стенды экспозиции познакомят с историческими документами, реликвиями, основными историческими этапами в жизни кубанского казачества, героическими страницами военной истории. На выставке пройдет викторина «Что мы знаем о казачестве?».

В 11.00 на площадке возле музея зазвучат казачьи песни в исполнении коллективов Хохольского района, а на выставке-ярмарке народные мастерицы Елена Широкова и Анастасия Бедарева покажут свои изделия.

В 13.00 в стенах музея начнется лекция известного воронежского историка, краеведа и автора книг о реке Дон и казачестве Николая Сапелкина «Истоки воронежского казачества».

14.30 стартует пешая экскурсия «Костенки без палеолита». Участники пройдут по знаковым местам Костенок, узнают о самом старом казачьем монастыре на Дону, увидят необыкновенно красивые виды донского Белогорья.

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КОНЦЕРТЫ

8 и 9 июля в 14.00 во дворце Ольденбургских пройдет концерт «Летнее настроение». Исполнители: Елена Старкова (вокал) и Михаил Князев (фортепиано). В программе: романсы и песни конца XIX и начала XX столетий.

9 июля в 19.30 в парке "Дельфин" BIG BAND Воронежской филармонии исполнит джазовые композиции. Вход свободный.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В воронежском парке «Орленок» продолжается сезон летнего кинотеатра под открытым небом. Показы проходят каждую субботу на площадке за мостом, где установленные световые малые архитектурные формы. 8 июля в 20.30 покажут фильм-сказку «Каменный цветок». Вход свободный.

ОДИССЕЯ В ЦИРКЕ

В воронежском цирке продолжаются гастроли шоу «Одиссея». В этом представлении-мюзикле манеж превратится в океан, а артисты - в отважного героя древнегреческого мифа и его друзей.

Зрители увидят историю приключений, посланных Одиссею Посейдоном. В нелегком пути героя будут сопровождать Прометей и морские котики. В своем путешествии они повстречают енотов и дикобразов, нильских крокодилов и кайманов, макак, шимпанзе, питонов и удавов. Вместе преодолеют хитрых троянцев, огнедышащих чудовищ-химер и морскую Медузу Горгону.

Во время водного путешествия зрители побывают в райском саду с радужными попугаями, лесными божествами сатирами и прекрасными нимфами. Водная гладь бассейна соединяется с работой фонтанов, видео-декорациями и пиротехникой.

8 июля в 17.00, 9 июля в 13.00, 0+