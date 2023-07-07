Последние новости Воронежа на 7 июля 2023 года: в лагере заболели дети, молния ударила в дом, отчим несколько лет насиловал падчерицу

Жара в ближайшие дни сменится похолоданием. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В детском оздоровительном лагере «Юность» в Новоусманском районе массово заболели дети. У ребят выявили острую кишечную инфекцию. Известно о десяти случаях. Одного воспитанника отправили в больницу. Остальные проходят лечение амбулаторно. В лагере побывали сотрудники управления Роспотребнадзора. Работу лагеря экстренно приостановили. Специалисты отобрали пробы воды, продовольственного сырья и готовой продукции, также взяли смывы с объектов внешней среды. Будет проводиться исследование. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки. К расследованию инцидента подключилась также прокуратура.

В Воронежской области пострадавшего от удара молнии ребенка выписали из больницы. ЧП случилось в селе Нижний Икорец 3 июля. На месте погибла 37-летняя женщина, мама двоих детей. Ее годовалый сын и сестра с племянницей попали в больницу. Состояние малыша медики оценивают как удовлетворительное. Его отправили домой. Еще двое пациентов остаются в медучреждениях. Женщина - в Воронежской областной больнице №1 и ее дочь – в областной детской больнице №2. Они лежат в реанимационных отделениях в тяжелом состоянии.

Утром 6 июля непогода продолжила наносить урон жителям региона. В дом в Нижнедевицком районе ударила молния. Тушить строение вызвали пожарных. К счастью, в жилище в этот момент людей не было. Сгорела кровля по всей площади, в комнате огонь повредил натяжной потолок.

Воронежца подозревают в сексуальном насилии над школьницей. Следователи регионального управления возбудили уголовное дело на 34-летнего мужчину по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении 11-летней дочери сожительницы. Предполагается, что домогательства взрослого к ребенку длились несколько лет. Мужчину задержали, он свою вину отрицает. По ходатайству следствия суд арестовал его.

В Воронежскую область после жары до +35 градусов придет похолодание. Как рассказали синоптики, в ближайшие два дня – в пятницу, 7 июля, и субботу, 8 июля, погоду в регионе определит юго-западный антициклон. А воскресенье, 9 июля, стоит ждать атмосферного холодного фронта. Из-за этого в воскресенье обещают от +16 до +21, а днем – от +25 до +30. Местами пройдут дожди с грозами. А вот в южных районах региона будет также +35.