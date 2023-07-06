В Воронеже неожиданный ливень опроверг прогнозы синоптиков

К мощному ливню воронежцы были не готовы Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Днем 6 июля Воронеж накрыл неожиданный ливень, хотя ранее синоптики прогнозировали жару до +35 градусов. Как рассказали в региональном гидрометцентре, виной этому стал антициклон, пришедший с запада. Он занял северо-восточную территорию региона. Как раз в нее входит Воронеж и Нижнедевицкий район.

- Этот малоподвижный атмосферный фронт антициклона в столице Черноземья не ждали. После 16.00 он двинется в сторону Липецкой и Тамбовской областей. Так что к вечеру от нас он уйдет, - пояснили в гидрометцентре.

Атмосферный фронт решил "посетить" наш регион Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Однако температура воздуха на северо-востоке снизится. В Воронеже и сегодня, и завтра, в пятницу, 7 июля, она будет держаться на уровне 30-32 градусов тепла. Аномальная жара отменяется. В субботу, 8 июля, также будет до +30.

В вот в воскресенье синоптики ждут другого атмосферного фронта, и температура опустится до +25… - +30. Не прекратятся и осадки. Возможны кратковременные дожди с грозами.

К следующей неделе температура воздуха упадет до +25 Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Что же касается восточных и юго-восточных районов региона, то там останется без изменений – жара до +35.