В Воронеже неожиданный ливень опроверг прогнозы синоптиков

К мощному ливню воронежцы были не готовы
Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Днем 6 июля Воронеж накрыл неожиданный ливень, хотя ранее синоптики прогнозировали жару до +35 градусов. Как рассказали в региональном гидрометцентре, виной этому стал антициклон, пришедший с запада. Он занял северо-восточную территорию региона. Как раз в нее входит Воронеж и Нижнедевицкий район.
- Этот малоподвижный атмосферный фронт антициклона в столице Черноземья не ждали. После 16.00 он двинется в сторону Липецкой и Тамбовской областей. Так что к вечеру от нас он уйдет, - пояснили в гидрометцентре.
Атмосферный фронт решил "посетить" наш регион
Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Однако температура воздуха на северо-востоке снизится. В Воронеже и сегодня, и завтра, в пятницу, 7 июля, она будет держаться на уровне 30-32 градусов тепла. Аномальная жара отменяется. В субботу, 8 июля, также будет до +30.
В вот в воскресенье синоптики ждут другого атмосферного фронта, и температура опустится до +25… - +30. Не прекратятся и осадки. Возможны кратковременные дожди с грозами.
К следующей неделе температура воздуха упадет до +25
Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Что же касается восточных и юго-восточных районов региона, то там останется без изменений – жара до +35.