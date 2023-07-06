Сергей Лукин представил в Совете Федерации законопроект о расширении ответственности саморегулируемых организаций в строительстве

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4 июля на пленарном заседании Совет Федерации одобрил поправки в Градостроительный кодекс и ряд федеральных законов, представленные на рассмотрение верхней палаты парламента сенатором от Воронежской области Сергеем Лукиным.

В своем выступлении он проинформировал, что законопроект предусматривает совершенствование отдельных положений в сфере градостроительной деятельности.

«В частности, устанавливается возможность привлечения к субсидиарной ответственности саморегулируемых организаций (СРО) в области инженерных изысканий, проектирования и строительства и соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций за вред, причиненный членами СРО собственникам зданий и сооружений вследствие некачественно выполненных работ», - уточнил Сергей Лукин.

По мнению законодателей, наиболее действенным механизмом, который обеспечивает эффективность контроля саморегулируемых организаций за качеством работ своих членов, является финансовая ответственность самой саморегулируемой организации за такой контроль (то есть субсидиарная ответственность).

Также, отметил Сергей Лукин, федеральный закон наделяет Правительство РФ полномочиями по определению единого порядка подготовки и утверждения документов по планировке территорий, в том числе и в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения. Эта мера должна исключить разрозненность требований федерального, регионального и местного уровней и привести к единообразию подготовки таких документов.

Кроме того, законопроект совершенствует порядок проведения государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации по принципу «одного окна». Сроки проведения экологической экспертизы при этом сокращаются с двух месяцев до сорока двух рабочих дней.

Федеральным законом также определяется, что до 1 января 2025 года в отношении объектов, разрешение на строительство которых выдано до 1 января 2023 года и которые не введены в эксплуатацию, не может осуществляться отказ во внесении изменений в разрешение на строительство по причине несоответствия планируемого объекта разрешенному использованию земельного участка и установленным ограничениям.

«Изменения, предусмотренные данным законопроектом, в своей совокупности направлены на сокращение инвестиционно-строительного цикла и ускоренный ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства. При этом одновременно эта работа сопряжена с усилением ответственности лиц, участвующих в строительстве», - резюмировал Сергей Лукин.

Также в ходе пленарного заседания Совет Федерации рассмотрел закон, призванный способствовать обеспечению защиты от кибератак регистрационных данных в сфере недвижимости.

Документ дополняет перечень субъектов критической информационной инфраструктуры. В него включены государственные органы, учреждения и юридические лица, которым на праве собственности, аренды или на ином основании принадлежат информационные системы, функционирующие в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Таким образом, по словам Сергея Лукина, на сферу государственной регистрации недвижимости будет распространен комплекс мероприятий, которые уже применяются государством для защиты критической информационной инфраструктуры РФ.

Предметную и конструктивную дискуссию вызвало обсуждение закона, направленного на совершенствование механизмов государственно-частного партнерства для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов.

Отметим некоторые из предложенных новаций. Законопроектом определяются требования, которым должен соответствовать концессионер. Предусматривается включение субъекта РФ, в границах которого находится имущество, в качестве четвертой стороны по соглашению между концессионером, кредиторами и концедентом (то есть обладателем права собственности на объект, по поводу которого заключается концессионное соглашение). Устанавливается возможность заключения соглашений о государственно-частном партнерстве и муниципально-частном партнерстве в отношении объектов незавершенного строительства. Кроме того, с 1 марта 2024 года закрепляется возможность открытого конкурса в электронной форме на электронной площадке.

Определенные опасения сенаторов вызвало введение новой нормы о финансовом участии концедента в исполнении концессионного соглашения, сообщил Сергей Лукин. В соответствии с текстом законопроекта, предельный размер затрат концедента должен быть меньше общего размера расходов на создание, реконструкцию и эксплуатацию объекта концессии. Участники заседания указали на то, что эта новелла может вызвать снижение темпов создания социальных объектов, доля которых составляет около 36% от общего числа концессионных соглашений. В то же время позиция министерства экономического развития РФ по данному вопросу однозначна: негативного эффекта быть не должно.

В связи с этим профильному комитету Совета Федерации было поручено проведение мониторинга реализации федерального закона в части его влияния на запуск новых проектов инфраструктурного строительства на основе концессионных соглашений – в том числе, в отношении транспортной и социальной инфраструктуры. В случае необходимости будут разработаны соответствующие поправки. По мнению Сергея Лукина, мониторинг правоприменительной практики – действенная форма парламентского контроля, которая позволяет эффективно и своевременно проводить донастройку и актуализацию федерального законодательства.

В рамках «правительственного часа» заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова выступила перед сенаторами с докладом о реализации государственной социальной политики в условиях новых вызовов. Вице-премьер коснулась широкого спектра вопросов, от предлагаемых решений демографической проблемы до ситуации на рынке труда. В том числе, она рассказала о мерах по вовлечению граждан в трудовую деятельность, отметив важность реализации программы для средних учебных заведений «Профессионалитет»: по поручению Президента России до 2028 года включительно планируется обеспечить выпуск до одного миллиона человек по 15 наиболее востребованным специальностям.

«Стандарт «Профессионалитет» предполагает сокращение обучения, практикоориентированность уже на первом годе занятий, плотное взаимодействие с работодателем и как результат – 85% трудоустройство. Сейчас это порядка 60%», - заявила Татьяна Голикова, добавив, что при этом подход к контрольным цифрам приема в системе высшего профессионального образования также должен быть изменен с ориентиром на отрасли – лидеры технологического суверенитета.

Вице-премьер особо подчеркнула, что в работе по изменению подготовки кадров Правительство надеется на поддержку Совета Федерации, так как наибольшие изменения планируется провести в профессиональной подготовке именно на уровне регионов.

Сенатор Сергей Лукин в своем комментарии акцентировал внимание на том, что для достижения технологического суверенитета экономике России необходимо преодолеть острый кадровый дефицит. Так, только в строительной отрасли России текущая кадровая потребность составляет, по данным Министерства строительства и ЖКХ, 200 тысяч человек, в ЖКХ – 80 тысяч. При этом ежегодно российские вузы выпускают более 44 тысяч инженеров-строителей. Государство затрачивает колоссальные средства на подготовку специалистов, однако по своему профилю приходят работать далеко не все выпускники. Согласно оценке Министерства науки и высшего образования РФ, порядка 47% выпускников российских вузов не работают по специальности.

Сергей Лукин указал на то, что в последние годы все чаще поднимается вопрос возрождения системы распределения выпускников. В том числе с предложениями такого рода неоднократно выступали представители медицинского, педагогического профессионального сообщества, представители IT-сферы. А около двух месяцев назад Госсовет Татарстана внес в Государственную Думу проект законодательной инициативы, предполагающей введение обязательной отработки по распределению для выпускников вузов, обучавшихся за счет бюджета.

«Такая практика позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой согласно полученной квалификации, приобрести необходимый опыт и одновременно будет способствовать кадровому обеспечению приоритетных отраслей экономики», - заявил Сергей Лукин.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что сенатор инициировал обсуждение этой темы на встрече с руководством Воронежского государственного технического университета и представителями Воронежского землячества в Москве, выразивших солидарность с его точкой зрения.

Ольга Вороновская