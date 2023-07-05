Нововоронежская АЭС успешно прошла повторную партнерскую проверку ВАО АЭС*

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В течение ППП представители ВАО АЭС-МЦ проверяли прогресс в решении вопросов, отображенных в областях для улучшения (ОДУ).

Для этого на протяжении недели эксперты проводили наблюдения и интервью с персоналом на всех действующих энергоблоках Нововоронежской АЭС (№4, 5, 6 и 7). Внимание было сосредоточено на таких сферах, как эффективность организационной структуры, подготовка и работа персонала, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, методы контроля и ведения химического режима, радиационная защита и др.

«В целом результаты проверки положительные, коллеги высоко оценили текущее состояние областей для улучшений. Хочу отметить, что атмосфера была абсолютно доброжелательной. Нововоронежская АЭС очень тесно контактирует с Московским центром ВАО АЭС. Мы приветствуем любые формы взаимодействия, которые помогают совершенствовать эксплуатацию наших энергоблоков», - прокомментировал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В качестве положительных изменений экспертами были отмечены: улучшение системы наблюдений за работой персонала, изучение опыта эксплуатации, повышение качества подготовки персонала.

«За эту неделю была проделана большая совместная работа. Мы вместе трудились над тем, чтобы итоговый документ был максимально полезен для Нововоронежской атомной станции. Подчеркиваю, что задача перед экспертами стояла не инспекторская. Главная цель мероприятия - подсказать, что и как можно улучшить, чтобы сделать производство максимально безопасным», - сказал руководитель команды повторной партнерской проверки Виктор Ливинский.

На заключительном совещании директору Нововоронежской АЭС Владимиру Поварову был вручен предварительный отчет, который будет использоваться для корректировки плана мероприятий по устранению выявленных проблем.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков, на улучшение качества жизни граждан.

*ВАО АЭС - международная организация, главной миссией которой является повышение безопасности и надежности АЭС во всем мире. Основана в мае 1989 года. В ее состав входят более 125 организаций, вместе работающих над достижением уровня высочайших стандартов безопасности. В составе Московского центра ВАО АЭС 14 организаций. Концерн «Росэнергоатом» является одной из самых активных эксплуатирующих организаций в структуре ВАО АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС