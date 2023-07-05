Александр Гусев: «В Воронеже в этом году откроются сразу три новых школы»

фото: Правительство Воронежской области

Новые учебные заведения появятся в 2023 году в Воронеже и некоторых районах области. Суммарно в регионе по госпрограмме до конца года на развитие образования направят свыше 40 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 5 июля.

1 сентября распахнут свои двери сразу три новых современных учебных заведения в Воронеже. Это мегашкола, рассчитанная почти на три тысячи учебных мест, на Московском проспекте, и две на улицах Остужева и Домостроителей. Строительство последней планируют завершить в декабре.

Что касается районов области, то новые учебные заведения откроются в городе Новохоперск и селе Семилуки. Также завершат строительство пристроек к школе №77 в Воронеже и Бутурлиновской школе №1, где расположат начальные классы. Вот такой двойной праздник готовят ребятишкам и педагогам.

Накануне губернатор проинспектировал ход строительства мегашколы и остался им доволен: подрядчик, а это белорусская компания, укладывается в сроки. Сейчас в четырех блоках уже начали отделку помещений, проводят благоустройство территории, монтируется оборудование.

- Уверен, что проект мегашколы на Московском проспекте Воронежа станет образцовым, а учебное заведение - самым современным и масштабным в России, - не без гордости написал Александр Гусев в своем посте.

Кстати, всего за последние пять лет на развитие образования в регионе было вложено 150 млн рублей. За это время специалисты возвели и реконструировали почти 80 объектов, среди которых - школы и детские сады.