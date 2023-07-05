Последние новости Воронежа на 5 июля 2023 года: педофил напал на 7-летних девочек, женщину убило молнией

Трагедия случилась в Лискинском районе в селе Нижний Икорец Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронежской области молния убила женщину. Трагедия случилась в Лискинском районе в селе Нижний Икорец 3 июля. От удара молнии пострадало четыре человека – двое детей и две женщины. Одна скончалась. Вторую перевезли в Воронеж. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в ожоговое отделение областной больницы №1. Один ребенок проходит лечение в Лискинской районной больнице. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Второй чувствует себя намного хуже. Его готовят к транспортировке в областную детскую больницу №2.

В Воронежской области педофил напал на двух 7-летних девочек. В Боброве задержали 64-летнего мужчину по подозрению в насильственных действиях сексуального характера. Инцидент произошел в начале июля. Как рассказали в СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Воронежской области объявили срочные поиски 25-летнего парня. Николай Михайлов из села Девица Семилукского района пропал 3 июля. Он вышел из дома, после этого его никто не видел. Молодой человек нуждается в медицинской помощи. Приметы пропавшего: рост 183 см, худощавого телосложения, серые глаза, светло-русые волосы, бородка. В день исчезновения был одет в черную рубашку, джинсы, черные шлепки с белой надписью. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят позвонить в 112 или волонтерам по номеру 8-800-700-54-52.

Воронежские кардиохирурги спасли новорожденную с редким пороком сердца. Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, медики областной больницы №1 обнаружили у ребенка редкую аномалию, которая характеризуется неестественным расположением крупных кровеносных сосудов. С такими пороками дети не доживают и до трех месяцев. На 19 день от рождения девочке провели сложнейшую операцию с применением аппарата искусственного кровообращения. За четыре часа хирурги практически полностью восстановили естественное положение сосудов. Особенность восстановления ребенка заключалась в том, что сутки после вмешательства грудная клетка оставалась открытой. На шестой день после операции девочка начала самостоятельно дышать. Теперь ее ждет длительный процесс реабилитации.