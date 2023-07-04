Губернатор Александр Гусев проверил темпы строительства мега-школы в Воронеже

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Губернатор Александр Гусев посетил строящийся на Московском проспекте в Воронеже образовательный центр. Глава региона проверил ход работ и дал оценку. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале 4 июля.

Фото - Правительство Воронежской области

Образовательный центр в столице Черноземья называют мега-школой, поскольку он рассчитан почти на три тысячи мест. Объект является одним из самых крупных не только в регионе, но и в России. В мега-школе будут функционировать два корпуса: начального и среднего образования. Сейчас специалисты заняты отделочными работами в четырех блоках. Вокруг на территории ведутся работы по благоустройству, устанавливают наружное освещение, монтируют ограждения, обустраивают фасады и витражные конструкции. В скором времени закончат работы по установке системы автоматического пожаротушения, слаботочных сетей, общеобменной и противодымной системы вентиляции. В пищеблок уже завезли оборудование.

- Проверил, как идет завершение стройки мега-школы на Московском проспекте Воронежа. С подрядчиком из Беларуси работаем не первый год, и сейчас все идет по плану, - заключил Александр Гусев. - В августе закончим строительные работы, а параллельно начнем лицензирование.

Фото - Правительство Воронежской области

Губернатор отметил, что проект строительства мега-школы - международный. И основной подрядчик – из Беларуси.

- У нас уже трехлетний опыт позитивного взаимодействия. Я уверен, и здесь они нас не подведут, - подчеркнул глава региона.

И добавил, что в рамках сотрудничества с Республикой Беларусь Воронежская область готова оказать помощь по проектированию подобной масштабной школы в Белоруссии.

В свою очередь мэр Воронежа Вадим Кстенин доложил Александру Гусеву, что к первому сентября будут завершены работы по строительству подъездных путей к школе и организована парковка.