Нововоронежская АЭС стала победителем международного экологического конкурса

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Экопросветительский проект Нововоронежской АЭС «Меняй себя, а не планету!» стал победителем международного конкурса Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации «Экопросвещение».

В рамках проекта было проведено более 50 мероприятий эколого-социальной направленности. Это масштабная системная работа по экопросвещению: создание и распространение фильмов для повышения уровня экологических знаний подрастающего поколения, проведение практических занятий с воспитанниками детских садов области, обмен положительными практиками в области ответственного отношения к окружающей среде на круглых столах, конференциях и форумах. В целом проект охватил около 7,5 тысяч человек.

Авторами проекта являются: директор НВ АЭС Владимир Поваров, заместитель директора по управлению персоналом НВ АЭС Олег Уразов и координатор по устойчивому развитию НВ АЭС (председатель Воронежского областного отделения ВООП) Ольга Романова.

Проект был реализован при участии Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора, Управления экологии г.о.г. Воронеж, Всероссийского общества охраны природы и его Воронежского отделения, международного проекта HSE DAYS, АНО «Корпоративная академия Росатома», Воронежского государственного университета, НВПИ НИЯУ МИФИ, средних и дошкольных образовательных учреждений региона.

«Экология тесно связана со здоровьем и благополучием человека. Достойный уровень экологической культуры, решение проблем загрязнения окружающей среды – это способ позаботиться о будущих поколениях. Иначе с теми проблемами, которые мы не можем решить сегодня, столкнутся наши дети и внуки», – прокомментировал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды, а инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской и наставнической деятельности. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия принимают активное участие в этой работе.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС