Гладков: «Благодаря инвестпроектам в Белгородской области появится больше 8000 рабочих мест»

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В этом году Белгородская область ожидает свыше 212 миллиардов инвестиционных поступлений. О промежуточных итогах реализации региональных инвестпроектов, которые запланированы на 2023 год, губернатору доложили сегодня во время еженедельного оперативного совещания регионального правительства.

Так, по докладу начальника департамента инвестиций и инноваций Максима Гусева, общий объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составил 193,6 млрд рублей, это почти на 15% больше, чем в 2021 году. А в I квартале 2023-го инвестиционные вложения составили 33 млрд рублей, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года.

Также Гусев отметил, что по итогам первого полугодия портфель реализуемых проектов насчитывает 154 со стоимостью инвестиций более 100 млн рублей каждый. Общая сумма по портфелю – 312 млрд рублей. А реализация всех проектов позволит создать в регионе больше 8000 рабочих мест.

В Белгородской области наибольшую долю в инвестпроектах составляют горно-металлургическая и агропромышленная отрасли. Так, в горной металлургии проекты общей стоимостью свыше 130 млрд рублей запланированы у всех крупных участников отрасли: Лебединского, Стойленского, Яковлевского ГОКов, ОЭМК, комбината КМАруда.

ГК «Эфко» реализует сразу 5 проектов по созданию производства растительного мяса, биотехнологического производства сладких белков и ряда других с суммой инвестиций свыше 57 млрд рублей с созданием 560 рабочих мест.

На ПМЭФ-2023 с одной из компаний ООО «Транспорт Будущего» заключено соглашение о реализации инвестпроекта «Создание производства беспилотных летательных аппаратов» на 40 млрд рублей. Еще одно соглашение на форуме заключено с опытно-экспериментальным заводом «ВладМиВа» о строительстве Центра челюстно-лицевой и пластической хирургии на общую сумму порядка 415 млн рублей.

Кроме того, в числе приоритетных крупных инвестпроектов региона также находятся проекты, реализуемые компанией «СОАТЭ», «Скиф-М», «Промзапчасть», «Пикфарма-Хим», «Сэлвим», АПХ «Зеленая Долина» и «Томмолоко». Общий объем инвестиций составляет порядка 76 млрд рублей, их реализация создаст в регионе свыше 1600 рабочих мест.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в Белгородской области реализация проектов идет по намеченным планам, инвестиционная активность при поддержке со стороны государства сохраняется, несмотря на трудности, связанные с действиями ВСУ вдоль границы.

- Есть провокационная информация, что все бегут, что все у нас плохо, а все предприятия побросали. Абсолютно очевидно, что это не так. Не просто никто не бежит, а мы продолжаем выполнять стратегически намеченные планы, которые у нас были всегда в области. Регион не останавливается в своем развитии, несмотря ни на что. Да, ситуация осложняется восстановлением, но это уже другая история, с которой мы тоже успешно справляемся, хотя трудностей много, - подчеркнул глава региона.