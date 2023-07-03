Игорь Артамонов: Мы применили здесь все лучшие липецкие практики

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Указом Президента России Владимира Путина 1 июня в каждом субъекте РФ, в том числе и в Липецкой области, открыты региональные филиалы Государственного фонда «Защитники Отечества». Их работа направлена на персональное социальное сопровождение ветеранов специальной военной операции, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов.

«Липецкая область еще эффективнее будет помогать нашим защитникам и их близким, – заявил на открытии филиала фонда губернатор региона Игорь Артамонов. – За короткий период времени удалось сделать впечатляющую работу. Здесь создан современный центр помощи ветеранам СВО. Мы применили все лучшие липецкие практики, которые неоднократно отмечались на федеральном уровне».

Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также помогает в переобучении и трудоустройстве ветеранов. За каждым ветераном и семьей погибшего бойца СВО закреплен персональный координатор, который ежедневно оказывает всестороннюю помощь подопечным. На площади 684 квадратных метра располагается комфортабельное пространство с уютными кабинетами и доступной средой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также фонд обладает удобной транспортной доступностью и навигацией.

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В июне в липецкое отделение поступило 672 обращения, из них 597 – уже решены. Большинство касается назначений полагающихся мер поддержки, юридической помощи и оформления льгот. В режиме одного окна ветераны СВО и семьи погибших бойцов могут получить консультацию юриста, адвоката, нотариуса, сотрудников МФЦ, Центра занятости населения и МСЭ. Для психологической поддержки запущена круглосуточная горячая линия по телефону 8 (4742) 48-11-00. При необходимости личной беседы на территории фонда работает психолог.

Отдельным направлением деятельности регионального филиала фонда «Защитники Отечества» является вовлечение ветеранов боевых действий в спортивные соревнования и культурно-массовые акции. Дети ветеранов и погибших воинов посещают театры и творческие объединения, а сами участники СВО принимают активное участие в спортивных состязаниях и клубах по интересам, в июне таких было 300 человек.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.