Начальника управления по вопросам миграции воронежского главка МВД отправили на два месяца в СИЗО

Он пробудет в СИЗО до 27 августа Фото: из архива «КП»

В Воронеже суд отправил начальника управления по вопросам миграции областного главка МВД Сергея Червонцева в СИЗО по подозрению в получении взятки. В заточении он пробудет как минимум два месяца – до 27 августа. Об этом рассказали в Ленинском райсуде 3 июля.

Заседание состоялось 30 июня. Известно, что следствие просило избрать полковнику полиции Сергею Червонцеву меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор поддержал эту позицию. Однако с ней не согласилась сторона защиты высокопоставленного полицейского. Адвокаты возражали, указывая на его положительные характеристики и ведомственные награды.

Известно, что Сергей Червонцев стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 290 (Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), лишение свободы до 8 лет). В деле указаны два эпизода, уточнили в суде. Общая сумма неизвестна. Но, как рассказал «Комсомольской правде» собственный источник, размер ее «значительный».

Напомним, в четверг, 29 июня стало известно, что оперативники ФСБ и сотрудники регионального управления Следственного комитета России задержали Сергея Червонцева. В отношении него проводились следственные действия.

Сергей Червонцев занимал должность начальника управления по вопросам миграции с лета 2016 года. Ранее он руководил отделом делопроизводства и режима в ГУ МВД по Воронежской области.