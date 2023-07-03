Стартовал первый этап масштабных работ по подготовке площадки строительства новых энергоблоков Нововоронежской АЭС

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В состав города атомщиков включены 1700 га смежных земель: около 700 га Каширского и около 1000 га Острогожского районов. Присоединенные территории не заняты землями населенных пунктов, являются удаленными для своих муниципалитетов. Таким образом, площадь Нововоронежа теперь составляет 6312,3 га.

Вопрос о присоединении части земель соседних муниципалитетов к Нововоронежу ранее был рассмотрен на депутатских комиссиях местного уровня, а также прошел процедуру публичных слушаний.

«Процедура учета мнения населения по вопросу изменения границ муниципальных образований, предусмотренная ст.12 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, соблюдена», - подчеркнул руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.

Землеотвод является необходимой мерой и связан с первым этапом подготовки земельных участков для строительства новых энергоблоков Нововоронежской АЭС. Сооружение пятой очереди атомной станции на территории Воронежской области планируется в рамках долгосрочной стратегии развития Госкорпорации «Росатом» до 2050 года.

«В первую очередь, сооружение новых энергоблоков Нововоронежской АЭС – это серьезные налоговые отчисления в областной бюджет. Задача Нововоронежской АЭС, как одного из крупных промышленных предприятий региона, - приносить пользу жителям через реализацию социально значимых проектов по развитию территории расположения атомного объекта. Это поможет сделать жизнь людей лучше и комфортнее, дать возможность с уверенностью смотреть в будущее. Надеемся, что все заявленные на бумаге планы претворятся в жизнь», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

До 2040 года на Нововоронежской АЭС планируется остановить последние энергоблоки советского периода (модернизированные энергоблоки №4 и 5 НВ АЭС), а в середине 2030-х годов - ввести в эксплуатацию по крайней мере один из двух новых энергоблоков мощностью 1200 МВт. На данный момент идет подготовка земельного участка для сооружения пятой очереди НВ АЭС. Строительство АЭС обеспечит экономический рост, появление новых рабочих мест, будет способствовать росту научных исследований и объемов экспорта высокотехнологичной продукции.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, улучшению качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС