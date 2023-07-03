Делегация из Воронежа встретилась с моряками-подводниками в Заозерске и Мурманске

фото: Воронежская городская Дума

Зампредседателя городской Думы Олег Черкасов, депутат Сергей Ковалев и первый вице-мэр Юрий Тимофеев по поручению спикера горпарламента Владимира Ходырева и главы Воронежа Вадима Кстенина побывали в Мурманске и Заозерске. Там они встретились с моряками-североморцами, несущими службу. Об этом рассказали в думской пресс-службе 3 июля.

60 ЛЕТ 11-Й ДИВИЗИИ – ЮБИЛЕЙ СОЛИДНЫЙ

Пообщались участники делегации с командованием 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. Кстати, в ее состав входит и подшефный нам российский атомный подводный гвардейский ракетоносный крейсер «Воронеж».

О том, как прошла встреча, рассказал Олег Черкасов. Он пояснил, что помимо рабочих моментов обсудили и подготовку празднования к 60-летию 11-й дивизии, которое состоится в августе 2023 года. Командование Северным флотом и дивизии уточнили, что планируется на торжественное мероприятие пригласить губернатора Воронежской области Александра Гусева, мэра Вадима Кстенина и председателя горДумы Владимира Ходырева.

Также в рамках празднования обсуждалась организация экскурсии для детей из Новороссии, чтобы ребятишки могли познакомиться со службой подводников, а также посетить музеи и памятные места. Есть планы и на перспективу – в будущем пригласить в Заозерск и Мурманск семьи участников СВО.

фото: Воронежская городская Дума

ДРУЖБА С ПОДВОДНИКАМИ – ОСОБАЯ ГОРДОСТЬ

Далее делегация из Воронежа посетила памятные места в Мурманской области. Депутаты возложили цветы к мемориалу в Долине Славы, к памятнику «Ждущая», памятникам погибшим членам экипажа подводной лодки «Комсомолец» и рубке атомной подводной лодки «Курск», к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», известному в народе как «Алеша».

Сотрудничество с моряками Северного флота у воронежцев продолжается три десятилетия. Олег Черкасов подчеркнул, что это очень много значит для нас для всех, поскольку мы гордимся североморцами. Особая гордость - подлодка «Воронеж», названная в честь нашего героического города.

- Сегодня, в непростой период проведения специальной военной операции на Украине, особенно важно поддерживать наших бойцов, и беречь память о героях, отдавших свои жизни за Родину во все времена. В этом году исполнилось 30 лет с момента подписания договора о сотрудничестве и поддержке между Воронежем и моряками-подводниками. И мы эти традиции бережно храним и расширяем сферы поддержки 11-й дивизии, — подытожил Олег Черкасов.