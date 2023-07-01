Сенатор Сергей Лукин: "Необходима федеральная финансовая поддержка замены лифтов в жилых домах"

Фото пресс-службы сенатора Сергея Лукина Фото: Предоставлено

Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин принял участие в заседании «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы модернизации и замены лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах», состоявшегося 30 июня на площадке Щербинского лифтостроительного завода. Участники мероприятия ознакомились с работой производства, перспективными моделями лифтовых кабин, разработанных для программ капитального ремонта, и обсудили вызовы, с которыми столкнулась отрасль.

«На повестке дня стоит неотложная задача обеспечения безопасности при эксплуатации лифтового хозяйства в жилых домах, поскольку ненадлежащее техническое состояние лифтов представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан», - подчеркнул Сергей Лукин.

Одной из насущных проблем содержания жилищного фонда России является высокая степень износа лифтового оборудования. В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов», все подъемники с истекшим сроком службы должны быть заменены до 15 февраля 2025 года – а это более 85 тысяч лифтов. Всего же в региональные программы капремонта включена 531 тысяча лифтов. Об этом проинформировал заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

Участники «круглого стола» отметили, что для решения вопроса модернизации и замены лифтового оборудования в масштабах всей страны предстоит решить ряд острых проблем. Наряду со значительным количеством подлежащего замене оборудования к их числу относятся недостаток бюджетного финансирования и нехватка средств собственников жилья при замене изношенного лифтового парка в рамках региональных программ капремонта.

По словам Сергея Лукина, замена лифтов – один из самых дорогостоящих видов работ, которые проводятся при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах. Приобретение и установка каждого нового подъемника обходится в сумму порядка трех млн рублей. Очевидно, что только за счет средств граждан, аккумулируемых на счетах фондов капитального ремонта, эту задачу не решить.

Статистика, приведенная заместителем главы Минстроя, выглядит обнадеживающе. Если в 2014 году было заменено 6500 лифтов, то в 2020 – 16 111, в 2021 – 15 676 лифтов. А в 2022 году, несмотря на скачкообразный рост цен, удалось обновить 14 320 лифтов.

В 2023 году планируется заменить 15 тысяч лифтов, такое увеличение их количества стало возможным во многом благодаря наблюдавшемуся снижению цен, в первую очередь на металл, сообщил Алексей Ересько.

По сведениям Национального лифтового союза, за 6 месяцев текущего года проведено аукционов на замену 13,5 тысяч лифтов на 53 млрд рублей. Среди субъектов федерации лидирует Москва – 3890 лифтов, Воронежская область на пятом месте – 938 лифтов.

Однако, по мнению Сергея Лукина, эту положительную тенденцию нельзя считать полностью финансово обеспеченной. В качестве примера сенатор привел данные по Воронежской области.

В настоящее время возможно софинансирование замены лифтов за счет региональных бюджетов – и эта финансовая помощь является основной. Наиболее красноречиво об этом говорят конкретные цифры. Для того, чтобы решить проблему отслуживших свой срок подъемников с 2020 по 2025 год в рамках региональной программы капремонта, в Воронежской области необходимо произвести замену полутора тысяч лифтов. Это предусматривает порядка 4,5 млрд рублей дотаций из областного бюджета, пояснил сенатор. Ведь расходование такой суммы из средств фонда капитального ремонта на приобретение нового лифтового оборудования создало бы неприемлемые риски для осуществления других ремонтных работ, также не терпящих отлагательства – в том числе замены кровли, систем водоснабжения и водоотведения, обновления фасадов, а этого допустить нельзя.

Что касается пропорций софинансирования, в 2023 году в Воронежской области планируется направить на замену лифтов 1,2 млрд рублей из областного бюджета и только 57 млн рублей составит господдержка, предоставленная публично-правовой компанией «Фонд развития территорий».

«С учетом того, что большинство регионов в РФ относится к дотационным, уверен, что без федеральной поддержки осуществить программу замены лифтов в установленный срок и в полном объеме во всех регионах нам не удастся», - заявил Сергей Лукин.

Пример Воронежской области весьма показателен. Ведь она относится к числу субъектов федерации, в которых к 2025 году прогнозируется наибольшая процентная доля изношенных лифтов. В этом списке регион занимает восьмую позицию. Предполагается, что доля изношенных лифтов достигнет 30%, что в абсолютном выражении составляет 3013 штук. Для сравнения: наиболее сложная обстановка складывается в республике Крым, где к этой дате 81% лифтов выработают свой срок службы. В Удмуртской республике, которая находится на втором месте, - 60%, а в Ульяновской области (третье место тревожного рейтинга) – 59%.

Между тем, в России ест опыт поддержки замены изношенных лифтов из федерального бюджета. В 2021 году на эти цели регионам через Фонд развития территорий было выделено 750 млн рублей, благодаря чему произведена замена более тысячи лифтов. Некоторые регионы привлекли также средства заемного финансирования по договорам факторинга. Это решение оказало положительное влияние и на отрасль в целом. Однако все последующие годы средства из федерального бюджета на замену лифтов не выделялись.

В своем выступлении Сергей Лукин предложил обратиться в Правительство РФ для проработки вопроса об оказании регионам финансовой поддержки из федерального бюджета на реализацию мероприятий по замене лифтов.

Обоснованность и актуальность этой инициативы признало большинство участников заседания «круглого стола». При этом было отмечено, что оптимальным вариантом могло бы стать выделение субсидий Фонда развития территорий для оказания помощи регионам.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько проинформировал о предложениях ведомства в проект федерального бюджета на следующий период, направленных на резервирование средств для регионов в целях замены изношенных лифтов.

Также в ходе обсуждения анализировались вызовы, с которыми столкнулась лифтостроительная отрасль, и высказывались мнения о мерах, которые могли бы способствовать улучшению ситуации.

Так, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс предложил сконцентрироваться на нескольких направлениях, которые могли бы дать ощутимый эффект. А именно - поэтапный переход на прямые закупки лифтового оборудования фондами капитального ремонта у заводов-изготовителей, создание Центра компетенций в отрасли, который сможет аккумулировать наработки всех участников рынка, и достижение большей информационной открытости с помощью цифровизации.

Представители ведущих производителей лифтового оборудования акцентировали внимание на необходимости принять дополнительные меры по поддержке отечественных заводов-изготовителей. Это позволит увеличить объемы производимой продукции, уменьшить зависимость от импорта, снизить себестоимость продукции и решить вопрос недозагрузки производственных мощностей.

Заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта города Москвы Сергей Диденко подробно остановился на кадровой проблеме. По его словам, средний возраст персонала, способного грамотно выполнять сервисное обслуживание лифтового оборудования, приближается к 60 годам. В то время как в 2022 году из пяти основных учебных заведений страны (два государственных промышленно-технологических колледжа в Москве, два – в Санкт-Петербурге и один в Воронеже) было выпущено всего лишь 250 специалистов на всю Россию. В связи с этим было признано целесообразным создаваемому отраслевому Центру компетенций обратить на эту проблему самое пристальное внимание.

А вот предложение некоторых участников дискуссии о продлении срока замены лифтов до 2027 года было воспринято неоднозначно. Сергей Лукин, в частности, высказал мнение о том, что это может привести к снижению уровня безопасности лифтового хозяйства.

«К решению вопроса замены лифтов в многоквартирных домах необходимо подойти со всей ответственностью. Эта тема находится на постоянном контроле Совета Федерации, и активная работа по данному направлению будет продолжена в ходе осенней парламентской сессии 2023 года», - подчеркнул сенатор.