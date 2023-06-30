Представители Воронежского землячества и ВГТУ обсудили планы взаимодействия

. Фото: Сергей МАКАРОВ

В ходе конструктивного обмена мнениями своим видением актуальной проблематики и предложениями поделились председатель правления Воронежского землячества Вячеслав Власенко, заместитель председателя правления Воронежского землячества сенатор Сергей Лукин, руководитель представительства Воронежской области при федеральных органах государственной власти РФ Алексей Аксенов, член правления Воронежского землячества Павел Межевикин, ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин, первый проректор ВГТУ Игорь Дроздов, проректор по проектам и спортивно-оздоровительной работе Владимир Кадурин, руководитель проектного офиса ВГТУ Владимир Ульянов, директор института профориентационной работы и трудоустройства Андрей Мандрыкин, председатель правления Воронежского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Вячеслав Шамарин.

Участники встречи обсудили взаимодействие Воронежского землячества и вуза по вопросам сотрудничества опорного вуза с госкорпорациями, предприятиями реального сектора экономики и федеральными ведомствами в сфере научно-технических разработок, кадровой политики, ориентированной на привлечение молодых специалистов, и содействия ранней профориентации студентов.

Сергей Лукин в своем выступлении обозначил остроту проблемы, характерной не только для Воронежской области, но и для России в целом.

«Для достижения Россией технологического суверенитета, решения задачи импортозамещения профессионалы остро требуются во многих сферах, в том числе и в строительстве», - заявил он.

Так, в конце февраля Министерство строительства и ЖКХ информировало о том, что текущая кадровая потребность в строительной отрасли России составляет 200 тысяч человек, в ЖКХ – 80 тысяч.

Также по данным Минстроя каждый год российские вузы выпускают более 44 тысяч инженеров-строителей. Еще 80 тысяч специалистов в области строительства готовят учреждения среднего профессионального образования. Однако по специальности приходят работать далеко не все выпускники. По оценке экспертов, почти половина получивших дипломы в дальнейшем не работает по специальности.

По мнению Сергея Лукина, для решения этой проблемы необходимо добиться эффективной организации производственной практики и вовлечения в эту систему студентов начиная со второго курса. Также определиться с правильностью выбора профессии и в дальнейшем прийти на стройку состоявшимся специалистом помогает работа в стройотрядах в студенческие годы.

Вячеслав Власенко подчеркнул, что помощь талантливой молодежи в регионе – одно из важных направлений деятельности Воронежского землячества. В частности, воронежские стройотряды несколько дней назад отправились на БАМ-2. В рамках Всероссийской студенческой стройки в модернизации объектов Байкало-Амурской магистрали примут участие 1053 студента со всей России, в том числе и воронежцы.

Вячеслав Шамарин сообщил, что на сегодняшний день Воронежское региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды» по совокупным показателям входит в семерку лучших региональных отделений. Он проинформировал, что только 15-20% воронежских студенческих отрядов работают на территории области – в том числе они трудятся на таком уникальном объекте, как мега-школа в Воронеже, рассчитанная на 2860 мест. Остальные заняты на значимых стройках общероссийского масштаба.

Вячеслав Шамарин обратился к землячеству с просьбой содействовать заключению прямых контрактов стройотрядов с работодателями, сославшись на сложившуюся практику других регионов.

Также в ходе встречи поднимался вопрос введения после обучения обязательного целевого распределения выпускников на рабочие места. Это предложение положительно оценивают как вуз, так и Воронежское землячество.

Кроме того, представители вуза попросили руководство землячества о помощи в совершенствовании механизма целевого набора студентов, распространив возможность целевого обучения на предприятия без госучастия.

В завершение встречи стороны отметили высокую содержательность состоявшегося диалога.

«Текущее состояние нашего взаимодействия оцениваю более чем удовлетворительно. Мы даже не ожидали, что это сотрудничество будет настолько эффективным. Надеемся, что так все будет происходить и в дальнейшем», - отметил ректор Дмитрий Проскурин.

В свою очередь председатель Правления Землячества Вячеслав Власенко подчеркнул, что организация нацелена на долгое партнерство и считает помощь местной молодежи в ее профессиональном становлении одним из приоритетных направлений работы: «Мы договорились так: ВГТУ со своей стороны — это, прежде всего, качественная подготовка кадров. А мы, как общественная организация поможем, чтобы теоретическая база знаний данных кадров находила практическое применение на предприятиях нашей страны».

Ольга Вороновская