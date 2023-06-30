Выходные в Воронеже: фестиваль уличных театров, золотые хиты, песни над Доном

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ

Куклы, клоуны, тени, воздушные змеи. Летняя часть XII Платоновского фестиваля в Воронеже завершится фестивалем уличных театров. Форум искусств проведет такой проект впервые (несколько лет на Платоновфесте проходил парад уличных театров и отдельные представления на Советской площади), продлится фестиваль уличных театров два дня.

1-2 июля в парке «Дельфин» воронежцев ждет большой праздник с участием 12 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Воронежа, представляющих разные жанры и формы уличного искусства. Они представят спектакли, рассчитанные как на большую аудиторию, так и камерные работы. Всего запланировано 24 показа. Вход на фестиваль свободный, 0+

Полную программу читайте здесь

Кроме того, на выходных можно посмотреть выставки Платоновского фестиваля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПЕСЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

30 июня и 1 июля в Верхнемамонском районе пройдет певческий фестиваль «Песни над Доном». В народном форуме примут участие 54 самодеятельных художественных коллектива и исполнителя из Воронежской, а также Ростовской, Липецкой, Волгоградской, Тульской и Астраханской областей. Масштабные фестивальные мероприятия пройдут не только в селе Верхний Мамон, но и в сельских поселениях района. 30 июня гости из других регионов посетят мемориальный комплекс «Осетровский плацдарм» и выступят с концертами на территории района. 1 июля с 16.00 вдоль Дона свои выставки декоративно-прикладного творчества раскинут мастера-ремесленники и сельские подворья. В это же время на малой сцене зрители увидят концертную программу «Где песня поется, там счастливо живется!», в рамках которой наградят победителей II регионального конкурса самодеятельных композиторов-песенников «Я песней воспеваю край родной». Кульминацией фестиваля в 18.00 станет гала-концерт «Встречай гостей, наш батька Дон!» с участием ведущих творческих коллективов и исполнителей Воронежской области и регионов России.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ

2 июля в Зеленом театре пройдет концерт "Золотые хиты "По вечерам". Это будет вечер любимых песен советской эстрады. Артист оперного театра Алексей Тюхин подготовил новую программу, в которую вошли произведения лучших советских композиторов XX столетия: Арно Бабаджаняна, Александра Зацепина, Микаэла Таривердиева и Оскара Фельцмана, Муслима Магомаева, Эдуарда Колмановского и многих других. На стихи поэтов: Николая Добронравова, Роберта Рождественского, Сергея Есенина, Геннадия Козловского, Леонида Дербенева и еще целого созвездия авторов. Прозвучат хиты XX века «Королева красоты», «Есть только миг», «В нашем городе дождь», «Элегия», «Синяя вечность», «Такая нам судьба дана» - это только малый список названий из яркой программы.

В концерте примут участие Евгений Мингалев (контрабас), Альбина Плотникова (фортепиано), Олеся Васечко (саксофон), Евгений Мисников (ударные), поэтессы Дарья Гузеева и Елена Смолицкая, танцевальный коллектив «Горицвет».

Начало в 19.00, 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДРУГИЕ КОНЦЕРТЫ

Во дворце Ольденбургских на этой неделе концерты начинаются уже в пятницу.

30 июня и 1 июля в 14.00 пройдет программа "Музыка лета". Романсы и песни русских и советских композиторов исполнит солист Воронежского театра оперы и балета Алексей Тюхин, Концертмейстер - Альбина Плотникова.

А 2 июля в 14.00 запланирован концерт "Летнее настроение" Елена Старкова и Михаил Князев исполнят романсы и мелодии конца XIX - начала XX столетий. Концерты пройдут во Дворце на 1-м этаже. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Никитинка" приглашает на выходных на два бесплатных концерта.

1 июля в 15.00 запланирован концерт фортепианного терцета «Аллегретто». На сцене выступят преподаватели Детской школы искусств № 6 Воронежа Ольга Калинина, Эра Садыкова, Светлана Краснова. В программе: музыка из опер, балетов, кинофильмов, а также шедевры мировой классической музыки именитых композиторов: Моцарта, Гуно, Бизе, Делиба и других. 12+

2 июля в 15.00 пройдет концерт учеников студии музыки Ad libitum «Поют молодые сердца». В программе прозвучат произведения отечественных композиторов: Исаака Дунаевского, Василия Соловьева-Седого, Геннадия Гладкова, Игоря Николаева. Также Алексей Попов и Иван Иващенко представят собственные сочинения. В концерте принимают участие художественный руководитель, преподаватель студии Алексей Попов, автор-исполнитель Иван Иващенко (гитара), Никита Игнатенко (барабаны) и вокалисты Мария Попова, Тимур Боков, Иван Курьянов, Максим Архагов. 12+

Концерты пройдут в главном корпусе "Никитинки" (пл. Ленина, 2) - в лекционном зале четвертого этажа.