Спикер облдумы Владимир Нетёсов: «Депутаты регионального парламента готовы сотрудничать с фондом «Защитники Отечества» по всем актуальным задачам»

фото: Воронежская областная Дума

Сотрудничество с региональным отделением фонда «Защитники Отечества» на этой неделе обсудили депутаты Воронежской областной Думы.

В мероприятии приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, представители депутатского корпуса, а также руководители и сотрудники воронежского филиала фонда «Защитники Отечества».

В Воронеже филиал фонда, который был создан по поручению Президента РФ Владимира Путина для поддержки участников СВО и их семей, открылся в начале июня на ул. Станкевича, 36. За неполный месяц, с момента открытия фонда, туда уже обратилось 375 ветеранов и членов семей участников СВО.

фото: Воронежская областная Дума

Руководитель филиала Елена Коровкина проинформировала депутатов, что социальные паспорта, в которых содержатся данные о медицинских, социальных и юридических потребностях людей, заводятся на всех обратившихся. С ними сегодня работают 12 координаторов. На территории Фонда прием ведут специалисты МФЦ, департаментов соцзащиты, труда и занятости населения, медико-социальной экспертизы. Составлен график дежурства представителей Минюста, Адвокатской и Нотариальной палат, аппарата уполномоченного по правам человека.

Все виды поддержки и льгот одновременно позволяет получить принцип «одного окна». Было отмечено, что социальные координаторы работают в настоящий момент в 23 муниципальных районах. Оставшиеся вакансии будут закрыты до конца лета.

В целом обучить и увеличить число координаторов до 150 человек планируется до конца 2023 года. Это позволит помогать ветеранам и семьям погибших бойцов в самых отдаленных населенных пунктах региона.

фото: Воронежская областная Дума

Владимир Нетёсов отметил важность взаимодействия между региональным парламентом, исполнительными органами власти и Фондом для повышения эффективности в работе с участниками специальной военной операции и подчеркнул большую социальную значимость проводимой работы.

Спикер областного парламента также сообщил, что региональные депутаты готовы принимать активное участие в личных приемах граждан на площадке Фонда для решения вопросов, связанных с оказанием трудоустройства, медицинской помощи, получения ряда социальных льгот, гарантированных участникам СВО и их семьям государством.

фото: Воронежская областная Дума

29 июня в Парламентском центре состоялась церемония подписания соглашения, которое предполагает сотрудничество сторон по обеспечению правового информирования участников СВО, ветеранов и их семей по вопросам оформления и предоставления мер соцподдержки, а также содействия в получении иных льгот, установленных законодательством РФ.

Подписи под документом поставили Владимир Нетёсов и Елена Коровкина.

– Мы делаем одно общее дело – помогаем нашим ребятам – добровольцам, мобилизованным, контрактникам, которые возвращаются домой из зоны СВО. Важно оказать им и их семьям всестороннюю поддержку. И эта задача является для всех нас приоритетной, – подчеркнул Владимир Нетёсов.