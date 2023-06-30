Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов: «Важно услышать мнение жителей каждого населенного пункта»

фото: Воронежская областная Дума

– Задача органов власти – создать условия для экономического развития региона, роста качества жизни граждан и обеспечения социальной стабильности. Депутатский корпус совместно с исполнительной властью региона работают над системным решением конкретных вопросов территорий и избирателей. И здесь важно услышать мнение жителей каждого района, обсудить, что для них является приоритетом в развитии того или иного населенного пункта, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он сообщил, что депутаты регионального парламента проводят традиционные встречи с избирателями, на которых информируют о своей законодательной и представительной деятельности, а также обсуждают с жителями приоритеты в развитии территорий. В частности, перспективы строительства и модернизации объектов образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры, спорта, развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство территорий. Также в числе актуальных тем – создание новых производств и дополнительных рабочих мест, вопросы социального обеспечения жителей области старшего поколения, семей с детьми, поддержка участников СВО и их родных.

Помимо этого парламентарии рассказывают избирателям о проделанной работе.

От здравоохранения до благоустройства

Так, в 2022 году депутаты Воронежской областной Думы в рамках встреч с избирателями приняли обращения от 5,7 тысячи человек. Также более 1300 человек направили парламентариям письменные обращения. Чаще всего жители Воронежской области задавали вопросы, связанные с социальной поддержкой и соцобеспечением, работой сферы ЖКХ, здравоохранением, соблюдением законности и охраной правопорядка. Продолжилась практика проведения тематических приемов с привлечением специалистов из различных сфер.

– Были организованы приемы по вопросам, волнующим старшее поколение, людей с ограниченными возможностями здоровья, по темам, касающимся социальной сферы, ЖКХ, дошкольного и школьного образования, здравоохранения, трудовых отношений. Депутаты рассматривали обращения совместно с профильными специалистами и юристами. Многие вопросы удалось решить непосредственно в ходе приема, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Итогом работы с обращениями граждан стало решение конкретных проблем, волнующих избирателей - от благоустройства территорий до ремонта и оснащения объектов социальной инфраструктуры, оказание адресной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, участникам СВО и их семьям.

Развитие законодательной базы

– Что касается совершенствования региональной правовой базы, то в 2022 году Воронежской областной Думой разработано и принято 139 законов, направленных на улучшение качества жизни людей, создание правовых условий для развития области, – сообщил Владимир Нетёсов.

Почти 41% принятых законов касается регионального развития и экономики. Также значительное внимание уделялось совершенствованию законодательства, касающегося социальной политики – на сферу здравоохранения, образования, культуры и соцзащиты пришлось более четверти всех принятых в прошлом году региональных законов. Еще порядка 13% законодательных инициатив относятся к вопросам защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности и правопорядка, а также аграрной, земельной и экологической отраслей.

фото: Воронежская областная Дума

– Безусловным приоритетом в 2022 году для депутатского корпуса стала работа над законом о бюджете региона. Отмечу, что в рамках обсуждения проекта главного финансового документа региона в доработанный вариант были включены предложения депутатского корпуса. Несколько раз в течение прошлого года Воронежская областная Дума согласовывала изменения в бюджет., – отметил Владимир Нетёсов.

В частности, дополнительное финансирование распределялось на выполнение социальных обязательств увеличение зарплат работникам бюджетной сферы, оснащение и ремонт объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, модернизацию дорожной сети, обновление парка пассажирского транспорта и коммунальной техники, благоустройство общественных территорий, поддержку участников СВО и их семей, а также другие мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие региона.

Еще одна важная тема в исполнении бюджета прошлого года – синхронизированная с ключевыми параметрами нацпроектов и региональных мероприятий реализация Народной программы, в рамках которой строятся соцобъекты и модернизируется инфраструктуры в районах области. В частности, на реализацию региональных проектов в рамках нацпроектов было направлено свыше 31 млрд рублей.

В общей сложности расходы областного бюджета в 2022 году на развитие отраслей социально-культурной сферы составили почти 109 млрд рублей, а средства, направляемые на поддержку инвестиционной деятельности и стимулирование деловой активности – 55 млрд рублей. Грамотное распределение финансирования различных отраслей жизни региона, в том числе, и в рамках Народной программы, дало положительный эффект.

– По итогам прошлого года Воронежская область улучшила позицию в общероссийском рейтинге по качеству жизни населения, заняв 11 место (годом ранее 12-е), – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Особое место в работе депутатского корпуса в прошлом году занимала деятельность, связанная с решением вопросов, касающихся специальной военной операции. С первых дней СВО депутаты Воронежской областной Думы оказывали поддержку военнослужащим, мобилизованным и их семьям, соотечественникам из новых регионов, а также волонтерским и общественным объединениям. Оказывалась адресная помощь гражданам, пребывающим в регионе, а также направлялись гуманитарные грузы в зону СВО.

– Спасибо всем неравнодушным жителям области, которые принимали участие в этой работе, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Системная помощь и адресная поддержка

Владимир Нетёсов также рассказал о своей работе в 2022 году. В частности, спикер областного парламента в рамках 99 приемов граждан рассмотрел 333 обращения жителей региона, большинство из которых решены в оперативном режиме, также 392 обращения пришло в письменной форме.

фото: Воронежская областная Дума

Граждане обращались по вопросам социальной защиты, ЖКХ и благоустройства, поддержки материнства и детства. По просьбе избирателей Владимир Нетёсов способствовал выделению средств на текущий ремонт и оснащение учреждений образования, соцзащиты, здравоохранения, культуры спортивных объектов, улучшение материально-технической базы библиотек, проведение благоустройства территорий. В постоянном режиме осуществлялась адресная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пенсионеров, участников СВО и их семей, жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, парламентарий лично организовывал сбор и доставку гуманитарных грузов в зону СВО. Оказывалась поддержка мероприятий и акций, проводимых региональными отделениями «Российского детского фонда» и «Фонда защиты детей», а также адресная помощь ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, детских домов и интернатов.

В целом с начала созыва в 2020-2022 годах парламентарий стал соавтором 16 законодательных инициатив, провел 135 личных приемов, в рамках которых рассмотрел вопросы от 435 человек, еще более 3,5 тысячи обращений поступило в письменном виде.