Последние новости Воронежа на 30 июня 2023 года: задержание главного миграционщика, ремонт перехода у автовокзала

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В поле зрения силовиков попал начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Воронежской области Сергей Червонцев. Высокопоставленного полицейского задержали по подозрению в получении взятки. Информацию корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердил собственный источник. По материалам регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия. При каких обстоятельствах был задержан Червонцев, пока неизвестно. Равно как и находится ли он в СИЗО.

В Воронежской области авиационные экипажи совершили экстренную посадку 24 июня. Об этом сообщила администрация Павловского района спустя почти неделю. После посадки летчикам оказали всю необходимую помощь, доставили к медикам. Затем организовали для них ночлег и питание. Когда стало возможно, пилоты вернулись к месту несения службы. Ранее глава Павловского района сообщал о повреждении 19 домов в селе Елизаветовка во время прохождения колоны ЧВК «Вагнер». Частные постройки павловчан попали под обстрел также 24 июня. К счастью, никто из людей не пострадал.

Пешеходный мост у воронежского автовокзала попытаются сдать в концессию. Печальное состояние этого объекта регулярно становится поводом для жалоб горожан. На его поддержание у муниципалитета не хватает средств. Теперь в мэрии планируют решить проблему за счет внебюджетных средств. В администрации отметили, что за последние годы переход не раз ремонтировался силами города. Однако из-за высокого износа облицовочного материала уже нет смысла в локальных работах, требуется капитальный ремонт. В связи с этим мэр поручил подчиненным проработать возможность передачи перехода в концессию. В администрацию уже поступило несколько предварительных предложений от бизнеса.

Воронежца, обстрелявшего машину ДПС фейерверками, признали невменяемым. Фееричная погоня произошла в ночь на 6 февраля. Опасно маневрировавший автомобиль Toyota Land Cruiser заметили полицейские на Плехановской. Когда они по громкой связи попросили водителя остановиться, тот проигнорировал требование и рванул на Левый берег. В погоню за нарушителем отправились два экипажа ДПС. На Вогрэсовском мосту гонщик из открытого окна стал палить фейерверком по патрульной машине. Неадекватного водителя удалось остановить в микрорайоне Сомово. В отношении 36-летнего гонщика возбудили уголовное дело. Теперь же пришли результаты судебно-психиатрической экспертизы. Комиссия решила, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. И он нуждается в принудительном лечении.

Директор администрации воронежских кладбищ Андрей Хаустов официально покинул свой пост. Ранее его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Приговор Хаустову вынес Советский районный суд в марте. По версии следствия, с марта по декабрь 2021 года директор незаконно выдавал разрешение на захоронения без необходимых для этого документов и процедур. Работники, таким образом, нелегально получили 1,8 миллионов рублей. Согласно записи в базе Единого государственного реестра юридических лиц, сейчас исполняющим обязанности руководителя организации назначен бывший комендант Никольского и Лесного кладбищ Андрей Шкитырь.