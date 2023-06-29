«Иду служить, чтобы родители не прятались от постоянных обстрелов»

Сергей принял решение осознанно и без колебаний Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

28 июня из Воронежа в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа контрактников, около 40 человек. В их числе две женщины-медика и несколько офицеров.

Желающие послужить России накануне прибыли из 12 военкоматов региона. Предварительно все они пройдут подготовку к выполнению задач в условиях военных действий. Те, кто уже имеет за плечами армейский опыт, заключили контракт на год, новички – на два, с учетом обучения.

Перед выездом бойцы получили напутствие старшего по званию Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Сергей - офицер, артиллерист, командир взвода. На фронт решил отправиться по велению сердца, а не ради денег. Контракт сразу заключил на три года.

- У меня родители проживают на границе с Украиной, это постоянные прилеты и обстрелы. В очередной раз едешь к ним и думаешь: попадешь сегодня под обстрел или нет. А попадал уже не раз. Решил, что мое участие в СВО хоть немного приблизит момент, когда я смогу к своим родным приехать спокойно.

Настрой у Сергея боевой, тревоги, сомнений нет, поскольку решение это осознанное. Отец выбор сына поддержал, с мамой пришлось выдержать разговор. Супруга и дети также одобрили бойца.

... и комплекты обмундирования Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

«НАС ТАК ВОСПИТЫВАЛИ»

Фронт сейчас нуждается не только в бойцах, но и в медиках. Это хорошо понимают Елена и Ирина - медсестры, решившие вместе с мужчинами отправиться в зону боевых действий.

- Дети выросли, стали самостоятельными. Видя, что наша армия нуждается в медиках, решила быть полезной, - рассказала «Комсомолке» Елена. - Нас так воспитывали. Чувство патриотизма присутствует в каждом. И когда возникает вопрос защиты Родины, а человек может себя реализовать, то он должен это сделать.

Елена - выпускница ВГУ, прошла военную кафедру и имеет военный билет еще советского образца, в котором записана специальность - рядовой, медсестра гражданской обороны в запасе.

Дети ее поддержали. Вся их семья связана с военной службой. И дочь, и сын отучились в кадетском корпусе. Поэтому решение мамы единодушно одобрили:

- Если нужно будет им пойти, то вопроса не возникнет.

Бойцы прибыли из 12 военкоматов области Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

«ОБЯЗАТЕЛЬНО СОВЕРШУ ПОДВИГ»

Вторая наша собеседница, Ирина, сначала увидела объявление о наборе контрактников в автобусе. А потом по месту ее работы пришли из военкомата и сказали, что фронту нужны медики.

- Тогда я и решилась, - запросто говорит девушка.

Ирина не замужем, поэтому на службу ее провожали мама, папа и сестра.

- Все рыдали. И это нормально, это человеческие чувства. Понятно, что они переживают за меня. Батя самогона нагнал, ночь не спал. А в остальном все хорошо. На работе помогли с получением социальных выплат и других положенных льгот.

В жизни Ирине не раз выпадало помогать больным или пострадавшим людям. Попавшим под машину пешеходам, подравшимся до тяжелых увечий мужчинам. По натуре она - девушка боевая, поэтому уверена не только в том, что не растеряется в экстремальных условиях, но и в том, что совершит настоящий подвиг.