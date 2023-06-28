Воронежское сафари: в Павловске идет охота на посетителей местного кафе?

Возбуждено уже два уголовных дела по статье "Хулиганство" Фото: из архива КП

За последний год сразу несколько жителей города Павловска Воронежской области сообщили о нападении на них и жестоком избиении, пока они отдыхали в местном кафе с громким названием. Случаи - вопиющие. Под горячую руку местной компании попадали как мужчины, так и женщины. В итоге у потерпевших констатировали значительные побои, переломы и сотрясения мозга. А виновники пока не понесли наказания. Причем свидетели рассказывали, что набрасывались злоумышленники на жертву толпой и били без разбора. А затем попросту не давали вызвать ни полицию, ни скорую.

Под раздачу попали две девушки

В начале мая стало известно, что в этом кафе мужчина, вероятно, приняв дозу наркотиков, зверски избил двух девушек. Как сообщили в редакцию очевидцы, он набросился сначала на одну из посетительниц, но за нее вступилась подруга. Все это время агрессор держал одну из жертв за волосы и продолжал наносить удары, пока она не потеряла сознание. Скорую ее подруге удалось вызвать только с шестой попытки.

В инцидентах разбирается СК

Инциденту дали огласку в СМИ, и 12 мая глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации об избиении двух девушек. В Следственном управлении региона отметили, что, «по сообщениям социальных медиа», дамы пострадали от «гражданина одного из соседних государств». Кроме того, сотрудник полиции, который прибыл на место, якобы отговаривал пострадавших от написания заявления.

В региональном ведомстве СКР также рассказали, что по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ) организована доследственная проверка, и пообещали проверить информацию о действиях сотрудника полиции.

Официально прокомментировал инцидент и глава Павловского района Максим Янцов. Он заявил, что «факт конфликта на межнациональной почве не подтвердился».

- В нашем районе представители множества национальностей и разных конфессий всегда жили в мире и согласии. По поводу виновников преступления ситуация неоднозначная. В любом случае инцидент возмутительный. Слежу за ситуацией. Вся необходимая помощь следствию будет оказана, - пояснил он.

Побои, сломанный нос и сотрясение мозга

После того как появилась новость про избитых девушек, в редакцию «Комсомольской правды» позвонила Надежда (имя изменено) и рассказала о еще одном инциденте, в котором фигурировал «спортсмен». Он произошел 2 октября 2022 года в два часа ночи. Началось все с того, что к ее супругу в кафе пристал иностранец (якобы ранее они были знакомы) и предложил выйти и поговорить «как мужчины».

Как только тот покинул кафе, его сразу же начали избивать - набросился хозяин заведения, его друзья и родственники, всего восемь человек. Они, как рассказывают очевидцы, занимаются борьбой и при этом, похоже, не отказывают себе в употреблении наркотических веществ.

За мужчину решил заступиться супруг сестры Надежды. Однако силы были на стороне нападавших. Так под «замес» попали обе семейные пары.

- Зафиксированы телесные повреждения на лице моей сестры, у моего мужа сотрясение мозга и перелом носа - его избивали ногами, швыряли по асфальту, он ползал… Муж 19 минут лежал без сознания. Мы пытались разнять драку, но приспешники владельца держали лестницу, не пускали нас. Мужа избили так, что ему потребовалась госпитализация на две недели, а у супруга сестры врачи зафиксировали сотрясение мозга, ушибы внутренних органов, порванную мочку уха и разбитую бровь, - делится Надежда.

Досталось и ей самой: в нее зачинщик драки кинул бутылку, и она разбилась о ее ногу. Как утверждает наша собеседница, это было уже на глазах приехавших сотрудников полиции.

- Все побои у нас зафиксированы, есть видеодоказательства. Но наши заявления в полицию постоянно терялись. После проведенных проверок - молчание, - сетует Надежда.

По словам обратившихся в редакцию, избиения в этом кафе случаются систематически, но владельцу заведения и его компании все сходит с рук.

Инцидент «на хате»

Еще один случай с избиением произошел две недели назад. Под раздачу попал 26-летний парень, отдыхавший у друзей на застолье. Нападавший - тот же мужчина, которого заподозрили в нанесении побоев девушкам в кафе. В редакцию об этом сообщил родственник избитого.

Он рассказал, что застолье у компании продолжалось не первый день. А у «спортсмена» была неприязнь к будущей жертве. Слово за слово, тот и напал на него и жестоко избил. Парень получил травмы, из-за чего на следующий день не вышел на работу и вынужден был взять больничный. Однако заявление в полицию по неизвестной причине писать не пошел.

Подозреваемый попал под запрет определенных действий Фото: Из архива "КП"

Отделался запретом

Как нам рассказали в Следственном управлении СКР по Воронежской области, сейчас у них в производстве находится уголовное дело, возбужденное по ст. 213 УК РФ (Хулиганство) по факту избиения двух девушек в кафе в Павловске. С ним соединено еще одно дело по аналогичной статье, по факту избиения мужчины в том же заведении.

29-летний подозреваемый был задержан. Следствие обратилось с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд отказал в этом. И в итоге мужчина попал лишь под запрет определенных действий. Точный их перечень в данном случае не известен, но среди них могут быть пользование интернетом, нахождение в определенных местах, посещение тех или иных мероприятий, общение с конкретными людьми.

Что же касается инцидента в квартире, то пострадавший молодой человек сам не стал писать заявление в полицию. Но по этому поводу следователи проводят проверку.

Также в СКР попросили жителей Павловска откликнуться, если у них есть информация, имеющая значение для расследования. Им следует обратиться в Павловский межрайонный следственный отдел по адресу: Воронежская область, г. Павловск, Проспект Революции, 6, либо направить личное сообщение на страницу https://vk.com/voronezh.sledcom.

Точка в этом деле пока не поставлена, следим за развитием событий.