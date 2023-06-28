Наталья Бакина рассказывает про фреску Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В год 90-летия музей имени Крамского продолжает открывать фонды и реорганизовывать выставочные коллекции. Многие из которых шедевральны настолько, что им позавидуют главные музеи страны во главе с Эрмитажем, - как, например, египетскому и античным собраниям. Воронежский музей как раз сейчас занимается реновацией постоянной экспозиции античного искусства, включающей множество уникальных памятников истории (обновление выставки египетских шедевров прошло несколько лет назад). Над этим воронежские музейщики работают с февраля вместе со специалистами музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Жемчужиной будущей обновленной экспозиции станет античная фреска – артефакт из Капуи IV века до н.э. Фреску Дерптский (Юрьевский) университет приобрел в 1871 году через европейского антиквара. Университет в начале ХХ века эвакуировали в Воронеж, так его экспонаты оказались в музее древностей и изящных искусств ВГУ, а потом вместе с остальной университетской коллекцией стали основой художественного музея.

Сокровище представляет собой фрагмент южно-италийской фрески - часть торцевой плиты самнитской гробницы. На ней изображен самнитский воин верхом на коне.

И на сегодня этот артефакт - единственный пример фресковой живописи в российских музейных собраниях! Воронежские музейщики предполагают, что до этого момента фреска ни разу не экспонировалась, по крайней мере, свидетельств этому нет.

Примеры гробниц с фресками Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Уникальность предмета в том, что при том, что исследовано много гробниц в этом районе Италии, но только около двух процентов имеют росписи. И наш экспонат – единственный в России! – отметила ученый секретарь музея Наталья Бакина. – Фреска представляет собой предмет высочайшего художественного уровня. Чувствуется рука мастера – как одним уверенным росчерком написаны контуры лошади и всадника, как легкими штрихами кисти передан объем персонажей.

Специалисты отмечают высокий художественный уровень работы Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Объект из травертина весом около 20 килограммов забран в деревянную раму. Сейчас на нем явные следы времени – трещина через весь квадрат, пыль, загрязняющая краску. Поэтому осенью фреску отправят на реставрацию в Москву – в центр имени Грабаря. Специалисты восстановят целостность, уберут позднейшие загрязнения, проведут микробиологический анализ, подготовят к экспонированию. На реставрацию выделяют около 200 тысяч рублей.

К 2025 году музей имени Крамского сделает каталог античной коллекции, насчитывающей порядка 500 предметов, который станет серьезным научным изданием.

- Каталог поможет вернуть предметы в научный оборот. Многие коллеги просто не знают о наших шедеврах, и нужно заявить о них миру, - уверена Наталья Бакина.