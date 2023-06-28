Остужевское кольцо и дублер Московского проспекта: что известно о самых масштабных дорожных стройках Воронежа

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В Воронеже реализуют два масштабных дорожных проекта – строительство Остужевской развязки и дороги - дублера Московского проспекта. Первый проект уже вышел на второй этап. Детали дублера Московского проспекта до сих пор дорабатывают. Сообщения о проведении тех или иных работ в рамках строительства постоянно появляются на сайте мэрии. Однако они не дают полной картины. «Комсомолка» обобщила информацию об этих масштабных проектах и сегодня представляет ее читателям.

ДВА ЭТАПА РЕАЛИЗУЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО

Остужевскую развязку строят для увеличения пропускной способности улицы, по которой ежедневно ездят тысячи воронежцев на работу и учебу. Дорога свяжет с центром микрорайон «Электроника», Репное, а также пригороды.

Этот участок улицы Остужева реконструируют на третьем этапе работ Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Строительство рассчитано на несколько лет и разделено на три этапа. Как рассказали «КП-Воронеж» в мэрии, в настоящее время, благодаря участию в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» и софинансированию из областного бюджета, одновременно выполняются работы по реализации первого и второго этапов реконструкции.

Проект предусматривает реконструкцию участка улицы Остужева в районе железнодорожных путей. Вместо одного виадука здесь возводят два – для разделения встречных потоков машин. В прошлом году первый путепровод уже открыли, сейчас идет реконструкция другого. По планам мэрии, объект введут в эксплуатацию уже этой осенью. Стоимость работ в рамках первого этапа строительства - 1 486 483, 39 тысяч рублей.

«БОЛЬШОЕ» КОЛЬЦО СМЕНИЛО «ТУРБО»

На втором этапе рабочие возведут на пересечении улиц Остужева и Минской двухуровневую развязку по типу «клеверного листа». На время работ для удобства горожан на этом перекрестке организовали «турбокольцо», внутри которого выполнялись работы по подготовке и возведению путепровода, являющегося частью развязки. 27 июня «турбокольцо» заменили второй временной схемой проезда – на уже возведенных съездах будущей двухуровневой развязки организовали так называемое «большое» кольцо для объезда зоны работ. Второй этап работ, стоимость которого оценивается в 2 130 697,29 тысяч рублей, завершится к концу 2024 года.

А здесь построят пешеходный мост Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ У «ЭЛЕКТРОНИКИ»

Схема движения по "большому" кольцу на пересечении Минской и Остужева, фото мэрии Фото: Предоставлено

Детали третьего этапа – реконструкция участка от путепровода по улице Остужева до Северного моста – пока не очень ясны. В мэрии сообщили, что проект предусматривает строительство надземного пешеходного перехода в районе остановки «ДК «Электроника». Объем выделяемых средств также пока в стадии обсуждения с областью.

ДУБЛЕР РАЗГРУЗИТ ГЛАВНУЮ МАГИСТРАЛЬ ГОРОДА

Другой масштабный проект обусловлен необходимостью разгрузки и ликвидации постоянных пробок на Московском проспекте. Город непрестанно растет и расширяется в северном направлении, и мощности магистрали катастрофически не хватает для нужд горожан и гостей Воронежа.

В качестве варианта решения этой проблемы городские власти приступили к строительству дополнительной транспортной связи от улицы Шишкова до Тимирязева. А параллельно разработали проект обустройства дублирующего Московский проспект направления. Оно, согласно планам, пройдет через Коминтерновский и Ленинский районы.

- В комплексе новые магистрали позволят переключить большую часть интенсивности с Московского проспекта и существующей транспортной сети района в целом, улучшить внутрирайонные связи и облегчить транзитное движение в направлении центральной части города, - считают в горадминистрации.

Новая трасса начнется с Московского проспекта от улицы Антонова-Овсеенко и пройдет до улицы Кольцовской. Ее строительство разделят на три этапа.

Дублер Московского проспекта, визаулизации мэрии Фото: Предоставлено

РЯБИНОВАЯ АЛЛЕЯ МЕШАЕТ РАСШИРЕНИЮ ДОРОГИ

На первом предусмотрена масштабная реконструкция улицы 60-й Армии на отрезке протяженностью полтора километра от улицы Владимира Невского до улицы Солнечной. Мэрия уже заключила муниципальный контракт на выполнение работ. Согласно документу, до конца следующего года расширят дорогу, установят светофоры, освещение и организуют сопутствующую пешеходную инфраструктуру. Однако реализация этого проекта встретила протест горожан. Дело в том, что для строительства дополнительных полос движения придется пожертвовать рябиновой аллеей, которая существует здесь уже несколько десятилетий. Кроме того, после расширения улицы дорога вплотную подступит к стенам домов. И под окнами местных жителей вместо рябин круглосуточно будет шуметь автомагистраль.

- Без этого не удастся переустроить сети инженерных коммуникаций и разместить ливневую канализацию для водоотведения с дорожного покрытия, - аргументируют в мэрии. - Вырубка, без которой нельзя обойтись, будет проходить под контролем экологов, а все другие деревья будут сохранены. В качестве компенсации проектом предусмотрено дополнительное озеленение этого участка – будет высажено 359 деревьев. Всего в общей сложности в рамках первого этапа проекта – на участке от улицы Владимира Невского до улицы Солнечной – будет высажено 689 крупномерных саженцев деревьев разных пород. Кроме того, озеленение дополнится посадкой сотен кустарников и обустройством газонов.

РАБОТЫ ЗАВЕРШАТ К КОНЦУ 2024 ГОДА

На втором этапе строительства дублера работы развернутся на участке улицы Свободы от нового путепровода на улице 9 Января до улицы Кольцовской. Его протяженность составит около одного километра.

Третий этап предусматривает строительство двухполосной дороги протяженностью более 800 метров от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Владимира Невского.

Общая стоимость всех трех этапов составит около 2,5 миллиардов рублей, а завершить их планируется к концу 2024 года.

Попутно в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» строители доведут до геометрических параметров сеть улиц, которые свяжут участки дублера.

- В частности, планируется организовать трехполосное одностороннее движение на участках улиц Солнечной и Донской. Участок, где предполагается одностороннее движение, будет ограничен улицей Хользунова и Ясным проездом, - уточнили в мэрии.