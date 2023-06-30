Под пристальным контролем

.

В работе департамента дорожной деятельности Воронежской области выезды представителей департамента, общественников и журналистов на ремонтируемые и вновь строящиеся дорожные объекты стали традицией.

В этот раз народные контролёры и представители СМИ побывали в Россошанском и Богучарском муниципальных районах Воронежской области. Особое внимание было уделено автомобильной дороге межмуниципального значения Богучар-Кантемировка км 11+975 – км 16 +646, км 18+520 – км 25+314.

.

Ремонтные работы на вышеназванных участках дороги, вошедшей в национальный проект «Безопасные качественные дороги», начались ещё в апреле текущего года.

Подрядная организация «Регенерация» укрепила основание методом холодной регенерации, а затем к укладке асфальтобетона приступила дорожная компания ООО «Россошанское ДРСУ№1».

- На участках дороги Богучар-Кантемировка, которые находятся в ремонте, была большая колейность, искажение продольного и поперечного профиля.

Ямочный ремонт уже не спасал положение, поэтому и было принято решение – ремонтировать дорогу основательно: вначале усилить прочностные характеристики основания дороги, а затем уже приступать к работе с дорожным полотном. Предстояло уложить 11, 5 километров дороги шириной 9 метров, - рассказал начальник производственно-технического отдела ООО «Россошанское ДРСУ№1» Николай Иванов.

.

Наш собеседник акцентировал внимание на том, что «россошанские дорожники стремились работать оперативно, но не в ущерб качеству, поскольку понимали важную роль дороги Богучар-Кантемировка. Ведь она не только соединяет два муниципальных района нашей области – Богучарский и Кантемировский, но и ведёт в Луганскую Народную Республику. И соответственно, трафик на этой дороге чрезвычайно напряжённый».

Больше комфортных и безопасных дорог

К чести россошанских дорожников, нужно отметить, что ремонт стратегически важного дорожного объекта они завершили на месяц раньше намеченного срока.

Качеству отремонтированной дороги дал оценку ведущий специалист - эксперт КУВО «Дорожное агентство» Сергей Шкурин:

- Дорога практически готова к сдаче в эксплуатацию, осталось только укрепить обочины и нанести дорожную разметку. Ремонт генподрядная организация «Россошанское ДРСУ№1» выполнила досрочно и качественно.

Дорога Богучар-Кантемировка отмечена символикой нацпроекта «Безопасные качественные дороги», и я считаю, что именно возможность концентрации людских, финансовых и технических ресурсов позволяет с каждым годом увеличивать количество качественных и безопасных дорог в нашем регионе, - подчеркнул Сергей Шкурин.

.

К этим словам начальник ПТО организации ООО «Россошанское ДРСУ№1» Николай Иванов добавил, что «до начала действия национального проекта компания «Россошанское ДРСУ№1» содержала 1000 километров дорог, а в год ремонтировала не более 20 километров в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском и Подгоренском муниципальных районах Воронежской области. За время действия нацпроекта эта цифра увеличилась до 50 километров».

.

Своим мнением о ремонте дорог в дорожно-строительный сезон -2023 года поделился и член Общественной палаты Воронежской области, Председатель совета «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Александр Лунгу:

- Как общественники, мы выражаем интересы населения нашего региона и, соответственно, для нас очень важны мероприятия, связанные с ремонтом дорог, который можно организовать по-разному. Например, перекрыть всю дорогу и создать километровые пробки. Россошанская дорожная организация подходит к ремонту грамотно: организует реверсивное движение, расставляет знаки, предупреждающие о ремонтных работах. Это крайне важно.

Россошанские дорожники работают качественно не только на укладке асфальтобетона. Примыкание к остановке сделано как положено, чтобы не скапливалась вода, и жители не ходили по лужам.

В ходе нашего рейда по дорогам Россошанского и Богучарского муниципальных районов я ещё раз убедился в том, что генподрядная организация «Россошанское ДРСУ№1» вот уже несколько лет работает с высоким качеством, - сказал Александр Лунгу.

Проезжая по дорогам области, общественники и журналисты интересовались не только качеством ремонта, но и тем, как содержатся обновлённые дороги.

В адрес компании «БДРСУ№2», которая занимается содержанием дороги Богучар-Кантемировка, было сделано замечание по поводу автобусной остановки, на которой не было скамейки для ожидания транспорта и знака с интервалами движения рейсовых автобусов.

- Замечания будут оперативно переданы подрядной организации «БДРСУ№2», и работу по их устранению проконтролирует подразделение департамента дорожной деятельности Воронежской области – КУВО «Дорожное агентство», - пояснил главный инженер КУВО «Дорожное агентство» Евгений Демидов, принимавший участие в рейде по дорогам области.

Журналисты поинтересовались у Председателя совета «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Александра Лунгу реакцией руководства департамента дорожной деятельности Воронежской области на предложения и замечания народных контролёров.

- Жизнь показала, что большинство предложений представителей общественности востребованы. Хочу сказать, что сегодня департамент дорожной деятельности Воронежской области системно работает с общественниками, с жителями региона.

Отдельно хотелось бы отметить работу дорожного департамента в информационном поле. Информации о процессах и положительных переменах, которые происходят в дорожном хозяйстве области, стало гораздо больше.

Она подаётся своевременно, и люди в социальных сетях департамента дорожной деятельности Воронежской области могут на неё своевременно отреагировать, получить ответ от руководства и специалистов данной структуры. За эту нужную и важную работу я хотел бы поблагодарить руководителя департамента дорожной деятельности Воронежской области Максима Анатольевича Оськина и его команду, - отметил Александр Лунгу.

.

Кадры решают всё

Для того, чтобы составить более полную картину работы дорожных организаций нашего региона в сезон дорожно-строительных работ 2023 года мы обратились к Председателю Правления Союза дорожных организаций Воронежской области Валерию Ярошеву.

Вот что он ответил:

- Сезон дорожно-строительных работ в разгаре. В апреле, как только позволила погода, дорожники сразу же начали ремонтные работы. Техника, дорожно-строительные материалы у компаний нашего Союза имеются в достаточном количестве.

В рамках национального проекта дорожные организации Союза активно трудятся. Сейчас как раз тот момент, когда нужно работать в полную силу, пока не наступила осень с её дождливой погодой. Жители области неравнодушны к работе дорожников. Людей волнует качество и безопасность дорог в нашем регионе. И дорожникам приятно, когда дорога долго служит жителям нашей области, и людям по ней комфортно, а главное - безопасно ездить.

.

В ходе нашей беседы Председатель Правления Союза дорожных организаций Воронежской области Валерий Ярошев выразил своё мнение о том, что «результативную работу дорожного комплекса региона обеспечит только слаженная работа всех его структур».

- Союз дорожных организаций сегодня конструктивно работает с департаментом дорожной деятельности Воронежской области, эта работа объёмная и нужная. И делаем мы её для того, чтобы людям жилось лучше, чтобы больше было современных, безопасных и комфортных дорог, - подчеркнул Валерий Ярошев,

Золотым фондом считает Председатель Правления Союза дорожных организаций Воронежской области, он же директор компании «Россошанское ДРСУ№1» Валерий Ярошев коллектив дорожников, команду – единомышленников.

Нелёгкий, подчас экстремальный труд специалистов и дорожных рабочих Валерий Ярошев компенсирует уважительным отношением к людям, достойными производственными, бытовыми условиями и ежедневной заботой о коллективе.

Комнаты отдыха, душевые, бильярд, столовая, парикмахерская – такими услугами бесплатно могут воспользоваться работники «Россошанского ДРСУ№1». Проценты по жилищной ипотеке тоже компенсирует своим работникам россошанское предприятие, как и путёвки в дома отдыха и санатории страны.

Валерий Ярошев твёрдо уверен, что «те, кто умеет и хочет хорошо работать, должны и хорошо отдыхать, заботиться о своём здоровье». Заботу эту о работниках своей организации он считает естественной и необходимой, поэтому в сплочённом и работоспособном коллективе ООО «Россошанское ДРСУ№1» временщиков и халтурщиков нет. И, конечно же, такой подход сказывается на результатах работы россошанских дорожников.

Не зря же главный инженер КУВО «Дорожное агентство» Евгений Демидов отметил во время рейда по дорогам с общественниками и журналистами достойную работу компании «Россошанское ДРСУ№1»:

- При ремонте участков дороги «Богучар - Кантемировка» все планируемые качественные показатели были достигнуты. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» зримо меняет артерии нашей транспортной системы – дороги, на порядок улучшая их состояние.

.

Подводя итог поездки в Россошанский и Богучарский муниципальные районы, Евгений Демидов подчеркнул важность того, что «в рейдах и инспекционных проверках на дорогах участвуют общественные контролёры, которые не только оценивают состояние дорожной отрасли, но и готовы помогать в решении дорожных вопросов».

Ирина Плотникова,

фото Дениса Петрова

В группах департамента дорожной деятельности Воронежской области в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Телеграм вы найдете самые свежие новости о ремонте региональных и межмуниципальных дорог.