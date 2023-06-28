Владимир Нетёсов: «Собственные доходы бюджета Воронежской области в 2023 году в целом увеличиваются почти на 5,8 млрд рублей»

фото: Воронежская областная Дума

Как отметил председатель областного законодательного собрания Владимир Нетёсов, необходимость внесения поправок связана с уточнением объема поступлений доходов регионального бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований между и внутри различных департаментов. Все они согласованы с Минфином РФ.

В результате утвержденных изменений уточнены доходы, расходы и дефицит областного бюджета.

– Доходы областного бюджета в 2023 году в целом увеличиваются на 7 млрд 752 млн рублей (составят 164 млрд 872 млн), расходы – почти на 9 млрд 612 млн рублей (составят 203 млрд 946 млн рублей). В том числе, собственные доходы увеличиваются в целом на 5 млрд 779 млн рублей, а поступления из федерального бюджета – на 1 млрд 63 млн рублей. Кроме того, более чем на 909 млн рублей увеличиваются безвозмездные поступления от государственных организаций, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Дефицит бюджета в целом вырастет на 1 млрд 859 млн рублей и составит более 39 млрд. Он является исключительно техническим и имеет гарантированные источники погашения.

Полученные федеральные средства в соответствии с отраслевой принадлежностью распределяются и в расходной части бюджета. Так, например, 135,5 млн рублей направляется на реализацию региональных проектов в сфере туризма, 230,6 млн рублей – на переоборудование транспортных средств на использование метана в качестве топлива, 780,6 млн рублей дополнительно поступит на строительство «мегашколы» в связи с ростом цен на строительные материалы. Еще почти 730 млн направляется на поддержку предприятий агропромышленного комплекса. Кроме того, 604,5 млн рублей от ППК «Фонд развития территорий» направляется на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Дополнительно к этим средствам почти 494 млн на эти цели будет софинансировано из областной казны.

За счет собственных средств и перераспределения (в том числе резервных средств областного бюджета) увеличиваются бюджетные ассигнования на рост оплаты труда бюджетникам более чем на 1,5 млрд рублей. Это коснется как указных, так и неуказных категорий работников сферы. Также 2 млрд 748 млн рублей направляется различным департаментам на мероприятия, связанные с проведением специальной военной операции.

Кроме того, 2 млрд 438 млн рублей получает департамент дорожной деятельности. В том числе, дополнительно 648 млн рублей на капремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, 355 млн – на строительство дорожной развязки по ул. Остужева, еще почти 139 млн рублей на строительство автодорог местного значения, 219 млн рублей на закупку передвижных комплексов фото-видеофиксации. Помимо этого, еще 1 млрд рублей за счет кредита на опережающее финансирование департамент сможет направить в этом году на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

В департаменте промышленности и транспорта распределятся 2 млрд рублей. В том числе, за счет средств специального казначейского кредита на 800 млн рублей будет произведено обновление автобусного парка организаций пассажирского транспорта. Еще 35 млн рублей направят на оснащение автобусов средствами видеонаблюдения и видеозаписи.

1 млрд 817 млн рублей получит департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. В этих средствах заложено 700 млн на реализацию проекта реконструкции Петровской набережной в Воронеже в рамках мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Свыше 1 млрд 173 млн направляется департаменту образования региона, основная часть средств пойдет на капитальный ремонт учреждений и приведение территорий образовательных организаций к нормативным требованиям.

Также 482,7 млн получит департамент здравоохранения. 135 млн рублей из этих средств – на капремонт областных учреждений здравоохранения, почти 79 млн рублей – на специальные социальные выплаты медицинским работникам, а остальное финансирование поступит на приобретение медицинского оборудования (в том числе аппарата МРТ), лекарственных средств и медицинских изделий, а также содержание объектов здравоохранения.

119,3 млн направят региональному департаменту культуры, в том числе, почти 109 млн рублей на капремонт областных и муниципальных учреждений, модернизацию детских школ искусств и 10 млн – на проведение международного Воронежского анимационного фестиваля.

Расходы на реализацию областной адресной инвестпрограммы, которая направлена на строительство и реконструкцию социальных объектов и инфраструктуры региона, в 2023 году увеличены почти на 951 млн рублей. Общий объем программы теперь превышает 32,3 млрд рублей (при этом областные средства составляют более 25,1 млрд рублей).