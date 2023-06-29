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В преддверии Дня медицинского работника в регионе подвели итоги конкурса «Лучшая организация диспансеризации», который был организован Департаментом здравоохранения, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Воронежской области и страховой компанией «СОГАЗ-Мед».

Участниками конкурса стали медицинские организации региона с прикрепленным населением.

Задача конкурса — определение лечебных учреждений с наилучшей организацией проведения диспансеризации, лучшего врача/фельдшера по проведению диспансеризации и лучшего отделения/кабинета профилактики, а основная цель его проведения — повышение эффективности и качества проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, а также формирование у населения медико-социальной активности и мотивации на здоровый образ жизни.

Критериями оценки стали не только количество проведенных медицинскими организациями профилактических мероприятий, но и качество их проведения, доступность и удобство для граждан, оснащенность кабинетов и отделений, укомплектованность кадрами и уровень их профессиональной подготовки, возможность прохождения диспансеризации в выходные дни и организация Школ здоровья для пациентов с впервые выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями. А еще страховыми компаниями были проведены опросы граждан об удовлетворенности качеством организации и проведения диспансеризации и их мнение было учтено при определении лучших медицинских организаций.

Итоги конкурса подводились на заседании конкурсной комиссии с 5 по 9 июня 2023 года и были размещены на сайтах организаторов.

По итогам конкурса, в номинации «Лучшая организация проведения Диспансеризации» победили и награждены настенными художественными дипломами-панно:

— первое место — БУЗ ВО "Воронежская городская клиническая поликлиника № 4";

— второе место БУЗ ВО "Острогожская районная больница";

— третье место БУЗ ВО "Хохольская районная больница".

В номинации «Лучший врач/фельдшер по проведению Диспансеризации» победили и награждены денежными сертификатами три лучших врача/ фельдшера:

— Зенушкина Ирина Юрьевна — заведующая Центром здоровья БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая поликлиника №7»;

— Комолова Людмила Юрьевна — медицинская сестра отделения медицинской профилактики БУЗ ВО «Бобровская РБ»;

— Шевченко Ольга Алексеевна — заместитель главного врача по поликлинике БУЗ ВО «Петропавловская РБ».

В номинации «Лучшее отделение/кабинет профилактики» победителями стали:

— БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника №3»;

— БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника №10»;

— БУЗ ВО «Верхнехавская районная больница».

Заведующие отделениями/кабинетами профилактики награждены сертификатом на бытовую технику.

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Страховая компания «СОГАЗ-Мед» — лидер системы ОМС. 44 млн человек, проживающих в 56 регионах РФ и г. Байконур, являются застрахованными компании «СОГАЗ-Мед». 25 лет успешной работы позволяют компании на высоком уровне контролировать качество медицинского обслуживания и восстанавливать нарушенные права граждан.

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