В центре Воронежа на контейнерной площадке постоянно образуется свалка

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Жильцы дома №35 по улице Ф.Энгельса пожаловались в соцсети на постоянное захламление своей контейнерной площадки. Как сообщили горожане, аналогичная проблема раньше возникла по соседству, во дворе дома №46 по проспекту Революции. Ежедневно оттуда вывозили по 20 кубометров отходов, и плата за такой объем ложилась на плечи жильцов дома. Тогда они решили установить забор, и проблема исчезла.

Но переполнение контейнеров началось у дома №35 по Ф.Энгельса. Горожане подозревают, что это мусор из соседних кафе, ресторанов и магазинов.

В УК «РЭК Центральный» нам сообщили:

- Контейнерная площадка ул. Фридриха Энгельса, 35 является совмещённой. Это значит, что за ней закреплены дома, которые обслуживают разные УК. В подобных случаях в управе района всеми УК подписывается график дежурства в этом месте сбора отходов. Чем больше площадь домов, жители которых пользуются площадкой, тем дольше соответствующая УК осуществляет дежурство на контейнерке.

Так, поданным нашего собеседника, в соответствии с графиком, в январе и феврале этого года за санитарное состояние площадки отвечали «РЭК Центральный» и УК «Центрального района», в марте-апреле – УК «Борей», УК «Терра» дежурила на площадке весь май и первую половину июня. Вторую же половину июня чистоту на площадке должна поддерживать УК «Мир».

- Отметим, что с июля по декабрь убирать площадку и заказывать вывоз отходов должна УК «Элит Дом», которая не подписала график дежурства, то есть скорее всего не планирует выполнять свои обязанности. И тогда в центре города случится коллапс. Мы знаем, что управа Центрального района в курсе ситуации и ждём от неё принятия мер в адрес недобросовестных УК, поскольку жители, в том числе, наших домов жалуются нам на неприглядный вид площадки, но у нас нет инструментов повлиять на сторонние юридические лица, - добавили в «РЭК Центральный».