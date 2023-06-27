Последние новости Воронежа на 22 июня 2023 года: отмена режима КТО, ливни и эвакуация машин с закрытыми номерами

Санкции для нарушителей начнут действовать ориентировочно в конце следующей неделе. Фото: из архива «КП»

В Воронеже с 10 утра вторника, 27 июня, перестанет работать «турбокольцо» на Остужева. Об этом предупредили в мэрии. Решение не изменять схему организации движения на перекрестке в эти выходные приняли в связи с событиями 24 июня. Переключение пройдет при помощи инспекторов ГИБДД. Для автомобилистов откроют «большое» кольцо. Оно расположится на съездах будущей двухуровневой развязки. Движение по нему будет осуществляться по принципу классического кольцевого перекрестка. Также в мэрии предупредили, что для увеличения пропускной способности со вторника на участке будет запрещен проезд грузовых автомобилей.

В Воронежской области отменили режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в правительстве региона 26 июня. Это означает, что все введенные ранее ограничения сняты. В частности, движение по трассам восстановлено, запрета на массовые мероприятия больше нет. Режим КТО ввели во время попытки вооруженного мятежа 24 июня. Во время него загорелась нефтебаза на левом берегу Воронежа. Ее тушили больше 12 часов. А в Павловском районе в результате перестрелки пострадали 19 домов.

В Воронеже начнут эвакуировать автомобили с закрытыми госномерами. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин на совещании в городской администрации. По его словам, санкции для нарушителей начнут действовать ориентировочно в конце следующей неделе. Осталось подписать нормативные документы и дать время воронежцам привыкнуть к нововведениям. Впрочем, пока крайне мало дополнительной информации. Неизвестно про регламент проведения эвакуации, штрафы для автовладельцев и тех, кто будет оплачивать перевозку автомобилей и их нахождение на штрафстоянке.

Синоптики спрогнозировали очередные ливни в Воронежской области. По словам главного метеоролога региона Александра Сушкова, это связано с прохождением Юго-Западного циклона, который движется с Украины. Однако специалист попросил воронежцев не расстраиваться. На сегодняшний день в июне в области выпало только 60% осадков от месячной нормы. Так что ближайшие дожди помогут ее наверстать. А вот температура воздуха среднемесячная окажется ниже нормы всего на один градус.