В Воронеже прошел круглый стол, посвященный спасению малых рек региона

фото: Елена Федяшева

22 июня в помещении Общественной палаты Воронежской области прошел круглый стол тему «Устойчивое развитие акваторий малых водоемов Воронежской области. Взаимодействие науки, общества, бизнеса и власти». Мероприятие организовал холдинг «Аргументы и факты»-Черноземье». К обсуждению злободневных и актуальных проблем присоединились руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер, Международный эксперт в области управления водными ресурсами Петр Колосов, начальник отдела водных ресурсов по Воронежской области Федерального агентства водных ресурсов Юрий Долгополов, директор ВРОО « Центр экологической политики» Надежда Стороженко, ученые и общественники, а также представители СМИ.

14 мая 2022 года во многих регионах России Всероссийское общество охраны природы совместно с Общественным советом Госкорпорации «Росатом», ИД «Аргументы и факты», ГМК «Норильский никель» и другими партнерами дали старт программе «Уникальные водоёмы России». Ее целью стало начало очистки берегов водоёмов, не вошедших в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В Воронежской области выбор пал на малую реку Девица, где в рамках первого этапа реализации программы в мае 2022 года прошел субботник. А в этом году ВООП совместно с федеральным АиФ разработали новый план мероприятий с привлечением Международного эксперта в области управления водными ресурсами - Колосова Петра, генерального директора ООО «Акватехэксел».

фото: Кирил Нестеров

Открывая заседание круглого стола, Надежда Стороженко обозначила основные причины деградации малых рек. На этот процесс, который отмечается по всей России, влияют смягчение экологических норм, недостаток выделяемых на экологические мероприятия средств, игнорирование норм сброса сточных вод, ликвидация пойменных лесов, распашка берегов и недостаточная гражданская ответственность. Пагубно влияют на состоянии малых рек и антропогенные факторы.

Петр Колосов познакомил участников круглого стола с деталями проекта «Уникальные водоемы России», а также указал на главные причины загрязнения рек.

фото: Кирил Нестеров

Руководитель департамента экологии и природных ресурсов области Наталья Ветер сообщила, что усилия и затраты региона на программу очистки малых рек зачастую не приносят результатов или даже усугубляют состояние водоемов. В качестве примеров она привела реки Тавровку и Савалу. Говоря о причинах неудач, Наталья Викторовна указала на отсутствие очистки сточных вод, наличие выгребных ям по берегам реки, распашку береговой линии. Большой проблемой для контроля за исполнением экологических требований со стороны бизнеса стал введенный мораторий на проверки хозяйствующих субъектов.

фото: Кирил Нестеров

По словам бывшего руководителя регионального управления Росприроднадзора Виктора Ступина, сегодня все стоки в области относятся к категории недостаточно очищенных. Очистные сооружения, даже если они и присутствуют в районах, не справляются со своими задачами. Так, в восьми райцентрах области сооружения работают в режиме механической очистки, в четырех они не построены, но не работают, а в восьми – абсолютно отсутствуют.

фото: Кирил Нестеров

Несколько десятилетий на посту руководителя Воронежского областного гидрометцентра наблюдает за переменами в состоянии малых рек Александр Сушков. Он сообщил участникам круглого стола о заметном сокращении в последнее время холодного периода года. Это в свою очередь отразилось на интенсивности половодья на малых реках, а, следовательно, – на их самоочистке.

- Призываю все стороны к объединению действий, направленных на изменение законодательства, ужесточение экологических норм и привлечение к проблеме внимания общества. В одиночку эти проблемы не сдвинуть. И без информационного резонанса их не одолеть, - подытожила Надежда Стороженко.

- Обследование малой реки Девица в рамках программы дало большой толчок, мы увидели проблемы не только этой реки, но и других водных объектов на территории Воронежской области, - Ольга Смагина, исполнительный директор регионального представительства холдинга «АиФ» в Черноземье. – Программа «Уникальные водоёмы России» будет продолжаться и в этом, и в следующем году. Надеемся на привлечение к ней законодательной власти и спонсоров.