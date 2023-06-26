Синоптики пообещали сильные ливни в Воронежской области

А среднемесячная температура воздуха снизится на один градус Фото: Из архива "КП"

В ближайшие дни погода испортится. После жары наступило похолодание, а теперь еще синоптики обещают сильные дожди. Они прольются в Воронежской области, а также затронут соседние центрально-черноземные регионы – Белгородский, Липецкий, Курский и Орловский.

Таким прогнозом погоды поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он пояснил, что очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, усиление ветра до 25 м/с возможны также в Челябинской области. Ну и тем, кто собирается на отдых в Ставропольский и Краснодарский края, тоже придется захватить с собой зонты. В середине недели там прогнозируется сильный дождь с грозой.

Главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков подтвердил, что сегодня ночью и завтра днем, 27 июня, в Воронежской области действительно ожидаются ливни. Связано это с прохождением Юго-Западного циклона, который движется с Украины.

- Не так нам одним обидно будет, на Кавказе также пройдут дожди. Впрочем, не надо расстраиваться. На сегодняшний день в июне у нас выпало осадков только 60% от месячной нормы. Так что ближайшие дожди помогут наверстать. А вот температура воздуха среднемесячная будет ниже нормы на один градус, - пояснил Александр Сушков.

Напомним, температура днем будет держаться на отметке +18…+20 градусов. Подробнее читайте здесь.