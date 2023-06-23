«Не путайте божий дар с яичницей»: какие напутствия учителя дали воронежским выпускникам - 2023

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году из школ Воронежа выпускаются почти шесть тысяч ребят. В конце мая отзвенели последние звонки. Теперь ребята ждут результаты последних экзаменов, выпускные вечера и вручение аттестатов. Они прощаются с учителями и отправляются во взрослую жизнь, ну а с собой туда они возьмут копилку незабываемых школьных впечатлений.

«Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя»

– Эту фразу учителя математики Евгении Мищенко я запомню на всю жизнь. Жаль, что ее смысл начал понимать только к концу школы. Думаю, если бы взялся за голову раньше, избежал бы многих трудностей, - поделился выпускник лицея №6 Артем Севак.

Он планирует поступать в ВГТУ на факультет радиотехники и электроники.

«Вы знаете гораздо больше, чем думаете, что знаете»

Яна Лещева из СОШ № 18 сказала, что именно эта фраза ей запомнилась сильнее всех.

– Ее произнесла учительница химии. Она очень требовательна к своему предмету. Мы с одноклассниками не понимали предмет. Но она верила в нас, поэтому до самого выпускного повторяла эти слова.

Яна выбирает между направлениями геодезии и геологии. Хочет остаться учиться в Воронеже.

«Господа, не путайте божий дар с яичницей»

– Эту фразу произнесла учительница физики Людмила Дьяченкова, когда рассказывала нам, какая жизнь на самом деле суровая штука. Это было начало 11 класса. Мы говорили о том, что настала «финишная прямая», и нам надо как следует потрудиться, - рассказал выпускник гимназии имени Басова Павел Дуденков.

Паша хочет поступать в МГТУ имени Баумана. Большинство его одноклассников тоже нацелено на Москву.

Фото: Анастасия АСТАШОВА

Федор Каминский из той же гимназии вспомнил трогательную историю.

– Однажды была очень сложная контрольная по физике, и все очень расстроенные после нее пришли на следующий урок, на иностранный язык. Вот мы сидим такие печальные, и в этот момент очень мило себя повела учительница английского Марина Белянская. Я ее обожаю. Она нас успокоила, включила расслабляющую мелодию и дала всем леденцовые конфеты. Мы отдохнули, настроение поднялось. Спасибо ей за все.

У учительницы обществознания в гимназии имени Басова Алины Лихачевой тоже есть свой коронный метод успокоения учеников перед контрольной. Выпускники процитировали: «Вдох на семь, выдох на восемь. Комфортная пауза». Так она говорит прежде, чем раздать варианты с заданиями.

«Людей нужно любить»

– Эти слова сказала моя любимая учительница истории и общества Ирина Брянцева. Мы с одноклассниками устроили перекус и обсуждали с ней наш не самый позитивный опыт работы официантами. Диалог закончился этой простой фразой. Сама не знаю, почему я запомнила именно ее. У Ирины Юрьевны любовь проявляется, в первую очередь, не к своему предмету, а к ученикам, – сказала выпускница лицея №6 Саша Майорова.

«Вы являетесь учениками лучшего класса, который находится в лучшей школе, которая расположена в самом городе, чтобы в будущем поступить в лучший университет»

– Эта фраза, наверное, останется в памяти всех моих одноклассников. Она принадлежит Ольге Некрасовой, нашему классному руководителю. За последние два года педагог вложила в нас по-человечески очень многое. С самого начала, как только мы перешли в физико-математический класс, Ольга Яковлевна прививала нам ответственность и серьезность. Все ее наставления отпечатались на моей жизни, – поделился выпускник школы №28 Степан Дурнайкин.

Фото: Анастасия АСТАШОВА

Степан – финалист 14 различных олимпиад по обществознанию. Он хочет поступить в Москву, в финансовый университет при Правительстве РФ.