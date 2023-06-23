Сергей Лукин обозначил необходимость комплексного подхода к модернизации коммунальной инфраструктуры

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Предметом обсуждения стали актуальные вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры в российских регионах.

В дискуссии приняли участие представители руководства профильных министерств и ведомств, публично-правовой компании «Фонд развития территорий», Счетной палаты РФ, а также органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

«Модернизация коммунальной инфраструктуры – это стратегическая задача, для решения которой Министерство строительства и Фонд развития территорий в настоящее время формируют проект новой комплексной программы», - заявил в своем комментарии Сергей Лукин. Ее разработка предусмотрена Стратегией развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.

В настоящее время в регионы на модернизацию коммунальной инфраструктуры направляется не имеющий аналогов объем финансовых средств. Сергей Лукин напомнил, что согласно Посланию Президента России Федеральному Собранию, в течение 10 лет в сферу ЖКХ планируется инвестировать не менее 4,5 триллиона рублей.

Как проинформировал выступивший с основным докладом Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, на сегодняшний день 2,3 трлн рублей уже обеспечено финансированием. Первый этап модернизации, рассчитанный на 2023-2027 годы, запущен по всей стране. Оператором стал Фонд развития территорий, который предоставляет субъектам федерации льготные кредиты под 3,3% на проекты модернизации коммунальной инфраструктуры. Работы общей стоимостью более 186 млрд рублей в настоящее время идут на 1300 объектах в 74 регионах.

В их числе – и Воронежская область, которая успешно защитила заявку на участие в программе. Как ранее сообщал губернатор Александр Гусев, планируется реконструировать более 320 км водопроводных и тепловых сетей. Аварийность на этих объектах ЖКХ снизится на 12%, что повысит качество услуг для 40 тысяч жителей.

Кроме того, в регионах России осуществляется модернизация коммунальной инфраструктуры за счет привлеченных инфраструктурных бюджетных кредитов и запущена программа специальных казначейских кредитов.

«Совет Федерации – это палата регионов, поэтому вопросы государственной политики мы всегда рассматриваем в контексте реалий, складывающихся в каждом субъекте федерации. В соответствии со сложившейся практикой, в ходе подготовки к заседанию Совета был проведен мониторинг регионального опыта. В данном случае – касающегося модернизации сетей», - отметил Сергей Лукин.

По словам сенатора, был выявлен ряд системных проблем. И, пожалуй, основная из них – фрагментарность принимаемых мер.

В связи с этим принципиально важным Сергей Лукин назвал заявление Ирека Файзуллина о необходимости взаимоувязки всех работающих сегодня механизмов в рамках комплексного плана модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры входят в число важнейших для всех субъектов РФ. Решение этой масштабной задачи требует комплексного подхода. По итогам обсуждения будут сформированы предложения и рекомендации, которые Совет Федерации направит в адрес Правительства РФ, профильных министерств, Фонда развития территорий, Единого института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ», - подытожил Сергей Лукин.