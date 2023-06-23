Делегация Воронежского землячества возложила цветы к монументу на Поклонной горе в Москве

Фото- Никита Вьюнов

Председатель Правления Воронежского землячества Вячеслав Власенко, заместитель председателя правления Сергей Лукин, руководитель представительства Воронежской области при федеральных органах государственной власти Алексей Аксенов, помощник главы землячества Виктора Бондарева Роман Иокша, руководители комитетов Василий Андреев, Анатолий Ежиков, Вячеслав Конушкин, Руслан Мошуров и заместитель руководителя комитета Денис Квасов возложили цветы к монументу Победы – самому высокому памятнику в России. 141,8 метра – как символ долгих и трагичных 1418 дней, которые длилась Великая Отечественная война.

«Память о великом подвиге советского народа должна жить в веках. Все меньше остается с нами участников и очевидцев тех исторических событий, но мы должны сохранить и передать грядущим поколениям правдивые свидетельства о событиях Великой Отечественной войны», - заявил Сергей Лукин.

Поклонная гора издревле была особой вершиной для русского народа. С высоты была видна вся Москва, поэтому сюда во все времена поднимались поклониться ее святыням. Поклонная гора стала свидетельницей множества исторических событий. Здесь встречали иностранных послов и князей, польские интервенты разбивали походный лагерь, а Наполеон напрасно ждал ключи от московского Кремля. Именно отсюда на фронты Великой Отечественной войны уходили солдаты. Поэтому неслучайно по замыслу маршала Георгия Жукова Поклонная гора стала памятным местом во славу нашего воинства.

В год 50-летия Победы в Великой Отечественной войне здесь был открыт мемориальный комплекс. В его составе – Музей Победы, где также побывала делегация Воронежского землячества.

Прежде всего, воронежцы отдали дань памяти павшим в Великой Отечественной войне в Зале Памяти и скорби.

Здесь увековечена память о более чем 26 миллионах наших соотечественников, погибших при защите Родины в 1941-1945 годах.

«Мы потомки великого поколения людей, сумевшего отстоять свободу и независимость нашего Отечества. Мы скорбим о всех, кто ценой своей жизни выполнил священный долг по защите нашей Родины», - сказал Вячеслав Власенко.

В Зале Памяти и скорби чувствуется дыхание истории. Декор зала багряного и черного цвета дополняют светильники в форме поминальных свечей. С потолка ниспадают 2 миллиона 600 тысяч латунных подвесок с хрустальными каплями, которые символизируют слезы, выплаканные по погибшим. В центре зала установлена скульптура из белого мрамора «Скорбь» (авторства Леонида Кербеля), символизирующая горе женщин страны.

Члены воронежского землячества приняли участие в акции «Свеча Памяти», которая ежегодно проходит в Зале Памяти и скорби 22 июня.

Затем делегация ознакомилась с экспозициями музея, размещенными в триумфальном Зале Полководцев и Зале Славы, где увековечены имена 11 800 Героев Советского Союза, среди которых немало наших земляков.

Сергей Лукин напомнил, что в 2019 году Воронежское отделение военно-исторического общества подготовило обновленный список Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, имевших отношение к нашему региону. За период Великой Отечественной войны в список вошло почти 300 фамилий. Все они либо уроженцы Воронежской области, либо те, кто призывался на фронт с территории региона.

«22 июня – день, который разделил жизнь нашей страны на «до» и «после». Мы отдаем дань уважения тем, кто погиб, не увидев Победы, чтобы их подвиг не был забыт», - подчеркнул Вячеслав Власенко.