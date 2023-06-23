Выходные в Воронеже: опен-эйр на песке, хиты в Зеленом театре, Рахманиана

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПЛАТОНОВФЕСТ: ОПЕН-ЭЙР НА ПЕСКЕ И СПЕКТАКЛЬ, НОМИНИРОВАННЫЙ НА "ЗОЛОТУЮ МАСКУ"

В этот уик-энд на Платоновском фестивале два больших события. Трехдневный опен-эйр "На песке" - новый музыкальный проект, объединяющий современные российские группы пройдет по вечерам 23, 24 и 25 июня.

В первый день опен-эйра на насыпи Петровской набережной выступят артисты, переосмысляющие фольклор разных регионов России - группы Gollu (исполняют традиционную карачаево-балкарскую музыку) и hodíla ízba (соединяют джаз и русские напевы), начало в 20.00.

Второй день опен-эйра будет, посвящен джазу, фанку и хип-хопу. Выступят группа петербургского тромбониста и аранжировщика Антона Боярских Dizzy Dutch Duck и команда из Дагестана «нееет, ты что», начало в 20.00.

В третий день опен-эйра воронежцев ждут встречи с инди-поп группами - «Второй этаж поражает», «ОММАЖ» и «Созвездие Отрезок». Начало в 18.00. 16+

Два дня, 24 и 25 июня, в Воронежском концертном зале БДТ имени Товстоногова будет показывать спектакль "Материнское сердце" с Ниной Усатовой в главной роли. Постановка по мотивам рассказов Василия Шукшина, текстов Николая и Елены Рерих и стихотворений Козьмы Пруткова получила 8 номинаций на "Золотую маску-2023", а Нину Усатову отметили спецпремией жюри за создание образа русской женщины. Начало в 18.00, 18+

И, конечно, можно сходить на три классных выставки Платоновфеста.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ В КОЛЬЦОВСКОМ СКВЕРЕ

В рамках проекта «Лето в Кольцовском сквере» воронежцев ждут два концерта под открытым небом. 23 июня в зеленой зоне выступит эстрадно-джазовый оркестр Big band, а 24 июня - ансамбль казачьей песни «Держава».

Начало концертов в 17.00, вход свободный, 0+.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РОК-ФЕСТ В НОВОЙ УСМАНИ

24 июня в Новой Усмани пройдет рок-фестиваль «Молодые ветра». На втором опен-эйре в 2023 году выступят 15 команд из разных российских регионов - из Москвы и Санкт-Петербурга, Белгорода и Орла, Ростова-на-Дону и Воронежа.

В этом году на форуме будут работать две сцены. Хедлайнером рок-фестиваля станет лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. К нему присоединятся коллективы «Черный Обелиск», «Сказки Черного Города» и «Бригадный подряд». В лайн-ап музыкального марафона вошли также команды АТОМ-76, Magnetic Storm, N.Tesla, District 4, GroTTesque, MONOCAST, «Петр Брок и Полугора», SeVeR, Bring Your Own Bottle, «ТУМАННИЯ», «ТемпераменТ».

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ДЕНЬ РАХМАНИНОВА В ЗЕЛЕНОМ ТЕАТРЕ

24 июня в Воронеже пройдет День Рахманинова. Праздник, посвященный 150-летию выдающегося композитора, пианиста, дирижера состоится в Зеленом театре.

С утра на площадке перед ним развернется выставка «Сергей Рахманинов: «Я - русский композитор» Российского национального музея музыки. Слева от лестницы Зеленого театра расположатся уличные художники, которые будут на специальных больших стендах рисовать граффити, вдохновляясь сочинениями Рахманинова. В наушниках каждого участника пленэра будет звучать свое произведение композитора, которое будет выбрано в случайном порядке для каждого творца. Зрители, отсканировав QR-код, услышат, какую именно музыку Рахманинова воплощает тот или иной художник. В финале с помощью зрительского голосования выберут пять лучших граффити, которые составят уличную передвижную выставку, которая в дальнейшем будет экспонироваться на городских площадках.

В 18.00 состоится большой литературно-музыкальный концерт «Рахманинов. Симфония жизни». На одной сцене соединятся четыре вида искусства: музыка, кино, художественное слово и вокал, которые на полтора часа погрузят публику в яркий и необычный мир маэстро Сергея Рахманинова, которого во всем мире называли «волшебником фортепиано и голосом времени».

В программе видео, созданное специально для этого проекта, авторский текст московского драматурга Юрия Суходольского, знаковые музыкальные произведения Рахманинова в исполнении симфонического оркестра Воронежского концертного зала с участием солистки Большого театра Анны Аглатовой (сопрано). В этот вечер прозвучат легендарные произведения Сергея Рахманинова: Концерт №1 для фортепиано с оркестром (фрагмент), Концерт №2 для фортепиано с оркестром (третья часть, финал), фортепианные пьесы, романсы, отрывки из писем, дневников композитора и воспоминания его современников.

В концерте также принимают участие Павел Домбровский (фортепиано), Юрий Смышников.

Вход свободный (6+).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СОВЕТСКИЕ ХИТЫ В ЗЕЛЕНОМ ТЕАТРЕ

25 июня в Зеленом театре пройдет концерт "Золотые хиты "По вечерам". Это будет вечер любимых песен советской эстрады. Артист оперного театра Алексей Тюхин подготовил новую программу, в которую вошли произведения лучших советских композиторов XX столетия: Арно Бабаджаняна, Александра Зацепина, Микаэла Таривердиева и Оскара Фельцмана, Муслима Магомаева, Эдуарда Колмановского и многих других. На стихи поэтов: Николая Добронравова, Роберта Рождественского, Сергея Есенина, Геннадия Козловского, Леонида Дербенева и еще целого созвездия авторов. Прозвучат хиты XX века «Королева красоты», «Есть только миг», «В нашем городе дождь», «Элегия», «Синяя вечность», «Такая нам судьба дана» - это только малый список названий из яркой программы.

В концерте примут участие Евгений Мингалев (контрабас), Альбина Плотникова (фортепиано), Олеся Васечко (саксофон), Евгений Мисников (ударные), поэтессы Дарья Гузеева и Елена Смолицкая, танцевальный коллектив «Горицвет».

Начало в 19.00, 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РАХМАНИАНА В ОПЕРНОМ

На закрытии 62-го сезона в театре оперы и балета покажут проект "Рахманиана", посвященный 150-летию композитора. Вечер в двух отделениях. В первом: опера Сергея Рахманинова «Алеко» с участием Кирилла Афонина, Марины Безбородовой, Дмитрия Хангельдыева, Давида Целаури, Елены Черноволос. Во втором: хореографическая постановка «Концерт №2» - по мотивам легендарного произведения маэстро. Начало в 18.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОДИССЕЯ В ЦИРКЕ

В воронежском цирке продолжаются гастроли шоу «Одиссея». В этом представлении-мюзикле манеж превратится в океан, а артисты - в отважного героя древнегреческого мифа и его друзей.

Зрители увидят историю приключений, посланных Одиссею Посейдоном. В нелегком пути героя будут сопровождать Прометей и морские котики. В своем путешествии они повстречают енотов и дикобразов, нильских крокодилов и кайманов, макак, шимпанзе, питонов и удавов. Вместе преодолеют хитрых троянцев, огнедышащих чудовищ-химер и морскую Медузу Горгону.

Во время водного путешествия зрители побывают в райском саду с радужными попугаями, лесными божествами сатирами и прекрасными нимфами. Водная гладь бассейна соединяется с работой фонтанов, видео-декорациями и пиротехникой.

24 июня в 17.00, 25 июня в 13.00, 0+