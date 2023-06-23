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Спорт23 июня 2023 14:24

В Воронежской области на выходных пройдет Спартакиада по девяти видам спорта и определят лучших рыболовов

Также состоятся региональные соревнования по теннису, боксу, гребле, горному туризму и конному спорту
Юрий КОЗЛОВ
Одним из видов спорта Спартакиады, которая пройдет 24 июня на стадионе «Буран», будет стритбол.

Одним из видов спорта Спартакиады, которая пройдет 24 июня на стадионе «Буран», будет стритбол.

Фото: телеграм-канал ЦЭПВО.

Предстоящие выходные порадуют любителей спорта различными соревнованиями. Среди них можно выделить Спартакиаду для участников Президентской программы. Она будет проходить в Воронеже на стадионе «Буран» (улица Циолковского, 18) в субботу, 24 июня. В рамках Спартакиады состоятся соревнования по стритболу, мини-футболу, стрельбе в электронном тире, шахматам, дартсу, легкой атлетике, настольном теннисе, волейболу и перетягиванию каната. Начнутся турниры по этим видам спорта в 10.00, а завершатся в 15.00.

У рыболовов пройдут сразу два турнира. В рамках Кубка Воронежской области они будут меряться сноровкой и удачей 24 и 25 июня на Воронежском водохранилище (район «Грамши»). Соревнования будут начинаться в 6.00 и завершаться в 14.00. А с 24 по 26 июня в селе Землянск Семилукского района на пруду «Разинский» пройдет чемпионат области по ловле карпа. Начнут рыболовы турнир с раннего утра – с 7.00. А завершат в 18.00.

24 и 25 июня в Воронеже будут заключительными днями первенства Воронежской области по теннису среди юношей и девушек до 15 лет. Поединки юных мастеров владения ракеткой проходят на открытом корте с синтетическим покрытием по адресу: улица Карла Маркса, 72А. Начинаются они в 9.00, а завершаются в 18.00.

Также 24 и 25 июня завершатся финальные соревнования по боксу XXI Спартакиады учащихся Воронежской области 2022 – 2023 годов. Турнир проходит в Борисоглебске в спорткомплексе «Борисоглебский» (ул. Бланская, д. 77). 24 июня бои стартуют в 11.00 и продлятся до 14.00. На этом турнир закончится. 25 июня – это уже просто день отъезда спортсменов.

А еще 24 и 25 июня пройдут заключительные заезды первенства ЦФО по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования, в которых участвуют около 400 спортсменов, проходят на гребной базе «Буревестник» (ул. Димитрова, 2в). Заезды стартуют в 8.00 и завершаются в 18.00.

Любители путешествий могут посмотреть на чемпионат и первенство области по спортивному туризму (горная дистанция). Турнир проходит в воронежском урочище «Мокрый лог», 24 и 25 июня будут его заключительными днями. Соревнования начинаются в 9.00 и заканчиваются в 18.00.

Те, кому нравятся лошади и элегантные всадники, могут 24 и 25 июня съездить полюбоваться на первенство и чемпионат Воронежской области. Оба турнира пройдут в спорткомплексе «Яменская усадьба» (село Ямное, ул. Строителей, д. 8). С 8.00 свое мастерство будут показывать более юные всадники, а с 14.00 – более взрослые спортсмены.