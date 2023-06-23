В Воронежской области на выходных пройдет Спартакиада по девяти видам спорта и определят лучших рыболовов

Одним из видов спорта Спартакиады, которая пройдет 24 июня на стадионе «Буран», будет стритбол. Фото: телеграм-канал ЦЭПВО.

Предстоящие выходные порадуют любителей спорта различными соревнованиями. Среди них можно выделить Спартакиаду для участников Президентской программы. Она будет проходить в Воронеже на стадионе «Буран» (улица Циолковского, 18) в субботу, 24 июня. В рамках Спартакиады состоятся соревнования по стритболу, мини-футболу, стрельбе в электронном тире, шахматам, дартсу, легкой атлетике, настольном теннисе, волейболу и перетягиванию каната. Начнутся турниры по этим видам спорта в 10.00, а завершатся в 15.00.

У рыболовов пройдут сразу два турнира. В рамках Кубка Воронежской области они будут меряться сноровкой и удачей 24 и 25 июня на Воронежском водохранилище (район «Грамши»). Соревнования будут начинаться в 6.00 и завершаться в 14.00. А с 24 по 26 июня в селе Землянск Семилукского района на пруду «Разинский» пройдет чемпионат области по ловле карпа. Начнут рыболовы турнир с раннего утра – с 7.00. А завершат в 18.00.

24 и 25 июня в Воронеже будут заключительными днями первенства Воронежской области по теннису среди юношей и девушек до 15 лет. Поединки юных мастеров владения ракеткой проходят на открытом корте с синтетическим покрытием по адресу: улица Карла Маркса, 72А. Начинаются они в 9.00, а завершаются в 18.00.

Также 24 и 25 июня завершатся финальные соревнования по боксу XXI Спартакиады учащихся Воронежской области 2022 – 2023 годов. Турнир проходит в Борисоглебске в спорткомплексе «Борисоглебский» (ул. Бланская, д. 77). 24 июня бои стартуют в 11.00 и продлятся до 14.00. На этом турнир закончится. 25 июня – это уже просто день отъезда спортсменов.

А еще 24 и 25 июня пройдут заключительные заезды первенства ЦФО по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования, в которых участвуют около 400 спортсменов, проходят на гребной базе «Буревестник» (ул. Димитрова, 2в). Заезды стартуют в 8.00 и завершаются в 18.00.

Любители путешествий могут посмотреть на чемпионат и первенство области по спортивному туризму (горная дистанция). Турнир проходит в воронежском урочище «Мокрый лог», 24 и 25 июня будут его заключительными днями. Соревнования начинаются в 9.00 и заканчиваются в 18.00.

Те, кому нравятся лошади и элегантные всадники, могут 24 и 25 июня съездить полюбоваться на первенство и чемпионат Воронежской области. Оба турнира пройдут в спорткомплексе «Яменская усадьба» (село Ямное, ул. Строителей, д. 8). С 8.00 свое мастерство будут показывать более юные всадники, а с 14.00 – более взрослые спортсмены.