В Воронеже открыли мемориальную часовню в память о погибших в годы войны

фото: Воронежская городская Дума

Часовня защитникам отечества, павшим и пропавшим без вести во время Великой Отечественной войны, торжественно была открыта в День памяти и скорби в воронежском парке «Патриотов» возле Музея-диорамы. Такие мемориалы открывают сейчас по всей России в рамках проекта «Молчаливое эхо войны». Планируется, что всего их будет 47.

фото: Воронежская городская Дума

ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКАЯ

Инициаторами возведения часовен стали ветераны военной контрразведки, а само строительство началось с 2007 года. Благотворительная программа «Молчаливое эхо войны», поддержанная Министерством обороны РФ и ФСБ РФ, обрела статус всероссийской. Этот важный проект направлен на то, чтобы сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, увековечить память о погибших защитниках Родины и рассказать о них будущим поколениям.

Строительство часовни нашло поддержку и со стороны властей Воронежа и области, а также военных и общественников. Такие мемориалы называют «часовыми памяти» и возводят в местах, где в годы войны проходили наиболее ожесточенные сражения, проявлялись факты массового героизма и жертвенности, где каждая пядь земли была пропитана кровью советского солдата, героя-освободителя. Автором часовни-памятника высотой 5 метров стал московский скульптор Борис Матвеев. Внутри часовня украшена георгиевским крестом - символом воинской славы. У подножия было решено захоронить капсулу с землей, взятой с братских могил.

фото: Воронежская городская Дума

ЗАДУМЫВАЮТСЯ, КАКОЙ ЦЕНОЙ ДОСТАЛАСЬ ЖИЗНЬ

В торжественной церемонии открытия приняли участие первые лица города и области, ветераны, труженики тыла, делегации Минобороны и ФСБ России, депутаты городской Думы, духовенство, военнослужащие Воронежского гарнизона, представители правоохранительных органов, ветеранских, молодежных, общественных организаций.

- Это очень знаковое место для города. И люди, видя эту часовню, этот мемориал, задумываются над тем, какой ценой досталась эта жизнь. Когда семьи заходят в парк, дети спрашивают у родителей, что это, как это, а взрослые объясняют, передают память о войне молодому поколению, — рассказал заместитель председателя Воронежской городской Думы Олег Черкасов.

Парламентарий отметил, что среди пришедших на церемонию было немало Героев России уже нашего времени.

фото: Воронежская городская Дума

- Большое количество людей идут и заключают сейчас службу по контракту. К нам обращаются, на горячую линию обращаются. Разъясняем, подсказываем. Депутаты в свою очередь берут на себя обязательства оказывать семьям заключивших контракт участникам СВО поддержку в решении бытовых вопросов. Эти вопросы приоритетны для нас, — подытожил Олег Черкасов.

фото: Воронежская городская Дума

Ирина Шабанова