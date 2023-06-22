Сергей Лукин на заседании Совета Федерации представил законопроект, усиливающий гарантии реализации жилищных прав граждан при комплексном развитии территорий

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Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин на заседании Совета Федерации, состоявшемся 21 июня в Москве, представил на рассмотрение верхней палаты парламента законопроект, уточняющий положения действующего законодательства по обеспечению жилищных прав граждан.

В своем выступлении Сергей Лукин проинформировал, что закон носит комплексный характер и направлен на решение двух задач. Первая из них – повышение гарантий жилищных прав собственников жилых помещений при переселении в рамках реализации договора о комплексном развитии территории (КРТ). Вторая же заключается в устранении неточностей юридико-технического характера в Жилищном кодексе.

Обозначая основные новации, содержащиеся в тексте законопроекта, сенатор указал на то, что теперь усиливается роль собственников в части принятия общим собранием решений по обеспечению их жилых прав, которые определяются положениями Жилищного кодекса, при принятии решения о включении многоквартирного дома в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию.

«В частности, в законопроекте учтены внесенные группой сенаторов РФ поправки, которые устраняют противоречия между Законом о комплексном развитии территорий и Жилищным кодексом и наделяют общее собрание жильцов полномочиями принимать решение о применении механизма переселения, предусмотренного для комплексного развития территорий», - уточнил Сергей Лукин.

При этом органы публичной власти и созданные ими юридические лица наряду с застройщиками наделяются правом обращения в суд в тех случаях, когда собственники жилых помещений воспрепятствуют принятым решениям о развитии застроенных территорий, не заключают договор об освобождении жилого помещения и не передают его в собственность истцу.

Перечень лиц, наделенных правом заключать соответствующий договор с собственником жилого помещения, приводится в соответствие с градостроительным законодательством.

Сергей Лукин напомнил, что в декабре 2020 года был принят закон о механизме комплексного развития территорий, который регламентирует расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Документом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. Согласно этому закону, решение о вхождении неаварийного дома в программу КРТ должно приниматься на общем собрании не менее чем 2/3 голосов собственников помещений или их представителей. Аналогично собрание может принять решение о выходе дома из программы, для этого необходимы голоса 1/3 собственников.

А вот в Жилищном кодексе не было соответствующей нормы о праве применения данного механизма переселения по решению общего собрания собственников. Теперь это противоречие будет устранено.

Сенатор добавил, что согласно действующему законодательству возмещение за попадающее под снос жилье вне зависимости от региона должно быть равноценным и равнозначным. Предусматривается несколько видов компенсации за освобождаемую квартиру: равнозначное жилье, денежное возмещение или квартира большей площади с зачетом возмещения и доплатой. Таким образом, собственники квартир в таких домах имеют возможность выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Представленный Сергеем Лукиным законопроект единогласно был одобрен Советом Федерации. После подписания Президентом России этот федеральный закон вступит в силу со дня официального опубликования.