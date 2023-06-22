Последние новости Воронежа на 22 июня 2023 года: из-за селфи обгорел подросток, останки 29 воинов перезахоронили

Подросток забрался на вагон ради селфи и получил удар током. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронежской области подросток забрался на вагон ради селфи и получил удар током. ЧП случилось 19 июня в Таловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Подростка госпитализировали на санитарном вертолете. У него констатировали 40% ожогов тела. Во время полета врачи отслеживали жизненно важные показатели, провели ему инфузионную терапию и противошоковые мероприятия. Парень находится в тяжелом состоянии в детской больнице №2.

В Воронеже перезахоронили останки 29 воинов Великой Отечественной войны. Торжественная церемония прошла на братской могиле № 2 на Памятнике Славы. Останки павших воинов обнаружили в ходе поисковых экспедиций воронежских региональных организаций «Патриот», «Дружина», «Дон» и межрегионального объединения «Костер». Имя одного бойца, чей прах нашли в Орловской области, удалось установить. Это младший сержант Иван Перегудов. Он погиб в июле 1943 года недалеко от деревни Кривцово. Рядом с ним обнаружили многих военных, но все они были без медальонов.

В части Коминтерновского района Воронежа отключат водоснабжение 22 июня. Ресурса не будет в домах на 12 улицах. Ограничение начнет действовать с 9 утра и продлится до 18 часов. Об этом предупредили в пресс-службе «РВК-Воронеж». В четверг специалисты будут вести плановые работы по замене запорной арматуры и ремонту трубопровода на улице Антонова-Овсеенко. Адреса, по которым отключат воду, смотрите по ссылке.

В Воронеже в субботу пройдет выпускной офицеров военно-воздушной академии. В связи с этим на несколько часов возле вуза запретят парковку и проезд для машин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения начнут действовать 24 июня с шести утра до 12 часов. Перекроют движение на участке улицы Маршала Неделина. А с 18 часов 23 июня до полудня следующего дня нельзя будет оставить машину на улице Краснознаменной.

С 1 июля 2023 года в Воронеже изменятся маршруты автобусов междугородного сообщения «южного направления». Касается это маршрутов, ездящих до Бутурлиновки, Анны, Борисоглебска, Богучара, Верхнего Мамона, Калача, Новохоперска, Таловой, Терновки, Петропавловки, Боброва, Кантемировки, Грибановского, Воробьевки, Лисок, Россоши, Подгоренского, Павловска. Все эти автобусы теперь после переезда через Чернавский мост будут продолжать движение не по улице Брусилова, а по Ленинскому проспекту. Кроме того, у них появится дополнительная остановка у автовокзала «Левобережный».