Игорь Артамонов: Работа медика – это всегда огромная ответственность

.

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов вручили награды лучшим медицинским работникам региона. Благодарность Президента РФ за заслуги в развитии отрасли здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу получила начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела управления здравоохранения Липецкой области Светлана Коротеева. Еще пять липчан отмечены медалью Луки Крымского. Это медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи № 1 Людмила Акинина, медицинская сестра-анестезист Елецкой городской больницы № 1 Анна Кораблина, фельдшер скорой медицинской помощи Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области Любовь Красникова, заместитель главного врача по медицинской части Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед» Павел Малыхин, медицинская сестра приёмного отделения Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед» Оксана Музалькова.

.

Кроме того, еще 36 человек получили областные награды и премии. «Мы гордимся региональным здравоохранением и успехами липецких врачей. Работа медика – это всегда огромная ответственность. Спасибо за ваш труд, выдержку и заботу о здоровье жителей нашего региона. Отдельная благодарность врачам, которые поехали в Донецк и ряд районов ДНР обследовать детей», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Сегодня в учреждениях здравоохранения Липецкой области трудятся свыше 14 тысяч врачей и средних медицинских работников, из которых 725 в 2023 году были награждены за заслуги в области регионального здравоохранения и многолетний добросовестный труд. Государственными наградами отмечены 10 человек, ведомственными наградами Министерства здравоохранения Российской Федерации - 348 человек, региональными наградами - 367 человек.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.