В Аннинском районе по поручению губернатора приступили к проектированию Ледовой арены

фото: Правительство Воронежской области

Губернатор Александр Гусев обсудил социально-экономическую ситуацию в Аннинском районе с главой местной администрации Василием Авдеевым. Об этом сообщили в облправительстве 22 июня.

В этом году муниципалитет отмечает сразу два юбилея - 325-летие рабочего поселка Анна и 90-летие Аннинского района. Василий Авдеев рассказал о том, как ведется подготовка к празднованию. А также проинформировал о проделанной работе в районе за последние пять лет.

Он пояснил, что в муниципалитете продолжается масштабная производственная деятельность. Так, Аннинский район остается в традиционных лидерах по производству растениеводческой продукции. Ежегодно он занимает первые-вторые места по валовому производству зерна, сахарной свеклы и подсолнечника. А в животноводческой отрасли третье место по валовому производству молока.

Также Василий Авдеев рассказал Александру Гусеву о том, что благодаря губернаторской программе «50 на 50» в районе провели капительный ремонт пяти школ, две из которых расположены в Анне, а три - в селах. Кроме того, построили Садовскую школу на 400 мест, обновили пять детских садов, возвели два новых Дома культуры. А в 2023-м году сделали капремонт районного ДК. Напомним, данная губернаторская программа предусматривает софинансирование: 50% - предприниматели, еще 50% - областной бюджет.

По итогам разговора Василий Авдеев доложил губернатору, что специалисты уже приступили к проектированию Ледовой арены. Она будет построена в рабочем поселке Анна. На эти цели губернатор поручил выделить почти 14 млн рублей.

Ирина Шабанова