Воронежский губернатор помог семье погибшего участника СВО

фото: Правительство Воронежской области

Вчера, 20 июня, губернатор Александр Гусев побывал в Эртильском районе с рабочим визитом. В райцентре он провел личный прием граждан и помог решить проблемы местных жителей. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Отдельное внимание глава региона продолжает оказывать семьям участников СВО. На встречу с ним пришла Светлана. Она поделилась, что ее супруг воевал в ЧВК и погиб. Женщина воспитывает шесть дочек. Она попросила помочь провести ремонт крыши и купить компьютер для детей.

- Все сделаем, - заверил губернатор. - Также поручил пробурить у дома Светланы скважину для водоснабжения.

фото: Правительство Воронежской области

На прием пришел и Александр Луценко, отец семерых детей. Так вышло, что мужчина воспитывает их один. Александр Гусев откликнулся на его просьбу и поручил соцзащите помочь семье с заключением соцконтракта для преодоления трудной жизненной ситуации. Полученные от государства деньги семья сможет потратить на открытие собственного дела. Также губернатор распорядился выделить деньги из резервного фонда, чтобы купить газовую плиту, холодильник, ноутбук и письменный стол для школьников.

Помощь окажут и еще одной многодетной семье, в которой воспитывается четверо детей. Один из них нуждается в особом внимании.

- Через отца Владимира Горшенина окажем материальную помощь на покупку одежды для детей. Отдельно поручил руководителю района Ивану Лесникову помочь главе семейства с поиском работы, - подытожил губернатор.

Ирина Шабанова