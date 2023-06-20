Последние новости Воронежа на 20 июня 2023 года: фейковая эвакуация, отключения воды и стобалльники по ЕГЭ

Смс поступили жителям центральных улиц: Кирова, Свободы, Куцыгина, Платонова и Пушкинской. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежцам в мессенджерах массово рассылают сообщения о фейковой эвакуации. Смс поступили жителям улиц Кирова, Свободы, Куцыгина, Платонова и Пушкинской. В постах требуют «срочно пройти к эвакуационным автобусам на пл.Ленина, 2». Сообщения приходят с аккаунтов, обозначенных как «Главное управление МЧС России» и «РСЧС». В правительстве региона заявили, что сообщения являются недостоверными. Также информацию опровергли в региональном управлении МЧС. В ведомстве посоветовали скачать на телефон их мобильное приложение, чтобы иметь точную и проверенную информацию о чрезвычайных ситуациях.

В Воронеже до вечера 20 июня без горячей воды останется ряд многоэтажек Коминтерновского района. Неудобства связаны с введением в эксплуатацию участка теплосети. В зоне отключения оказались следующие адреса:

- улица Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

- улица 45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;

- переулок Славы, 1а, 3а, 5;

- переулок Ботанический, 47а;

- улица Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;

- Московский проспект, 44а;

- улица Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

- переулок Ученический, 1 (общежитие).

Кроме того, во вторник краны пересохнут в домах части Центрального района. Воду отключат с 10:20 до 17:00. Ее не будет по адресам: ул. Плехановская, 10, 10а; ул. Дзержинского, 3, 3а, 4-6, 5, 5б, 10а, 12а, 14, 16.

В Воронежской области двое выпускников получили 200 баллов по итогам ЕГЭ. Региональный департамент образования поделился результатами единых госэкзаменов еще по двум предметам. Так, 26 выпускников получили максимальные баллы: 22 человека на 100 баллов написали русский, двое из них отлично сдали и литературу. Еще четверо получили 100 баллов по профильной математике.

В Воронеже перекрытие улицы Электросигнальной перенесли на неделю. Участок от улицы Текстильщиков до улицы Солнечной закроют с шести утра 26 июня до полуночи 17 июля. Сроки перенесли из-за корректировки периода ремонта теплотрассы компанией «Квадра». На время работ движение автобусного маршрута № 66 «Юго-Западный рынок - Переверткина» направят с проспекта Труда по улице Текстильщиков, Машиностроителей, Космонавтов и далее по маршруту. В обратном направлении - с улицы Космонавтов, по улице Машиностроителей, Текстильщиков, проспекту Труда.