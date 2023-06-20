Жизнь в дороге – лучшая из жизней

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Дорога всегда присутствует в нашей жизни. С рождения она сопровождает каждого из нас. Переступаешь порог дома, и вот она – дорога, в строгой одежде глянцевого асфальта, с четкими геометрически ровными линиями белоснежной разметки.

Не зря же говорят, что «жизнь, проведённая в дороге – самая лучшая из возможных жизней». Самые свежие новости о ремонте дорог в группе ВКонтакте https://vk.com/depdor36 департамента дорожной деятельности Воронежской области.

Сегодня мы расскажем об обновлении дорог в Бобровском районе. Ведь дорога не только манит новыми впечатлениями от путешествия. Её ценят, прежде всего, за качество и надёжность. Верно подметил житель села Тройня Бобровского муниципального района Воронежской области Сергей Рыбаков: «Дорога для селян – это вся жизнь».

В селе с интересным названием Тройня есть Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, продуктовый киоск. За остальными благами цивилизации нужно ехать в города Бобров, Лиски, поселок Хреновое.

Дорога М «Дон» - Бобров – Таловая - Новохопёрск км 42+468 – км 48+538 в Бобровском муниципальном районе, отмеченная символикой национального проекта «Безопасные качественные дороги», является связующим звеном жителей села Тройня с соседним Таловским, Новохопёрским муниципальными районами.

А ещё по этой дороге проходит школьный маршрут, по которому детей из села Тройня везут утром в Хреновое, а после уроков привозят домой.

- Село Тройня – моя Родина, здесь жили мои родители. Тридцать пять лет я проработал в городе Лиски помощником машиниста. Уже десять лет как на пенсии. Но каждое лето стараюсь проводить в своей родной деревне Тройня. По разбитой дороге ездить было мучительно. Два часа от Лисок до Тройни добирался на своих «Жигулях». Теперь одно удовольствие ездить, - отметил пенсионер Сергей Рыбаков.

Наш собеседник поделился своими наблюдениями за ремонтом дороги, рассказал, что «работали дорожники на совесть, качественно, два слоя асфальта уложили».

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Житель села Тройня Константин Коробов был предельно откровенен:

- Убитая дорога была. До ремонта я на своей машине «Лада Калина» до Боброва сорок минут добирался, две ямы объедешь, в третью точно попадёшь. Сейчас 15 минут еду и вот он – Бобров. Теперь отдыхаю за рулём. Спасибо дорожникам, отличная дорога, - поделился своим мнением Константин Коробов.

Рассказал Константин Коробов и о том, что «наблюдал, как дорожники начинали свой рабочий день в 5 утра и работали на совесть весь световой день».

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Жители Бобровского муниципального района были единодушны в том, что «дороги, входящие в национальный проект «Безопасные качественные дороги», заметно меняют облик сёл в лучшую сторону, реально облегчают жизнь сельским жителям».

- Без дорог мы никуда. Дороги – это жизнь, - такое мнение сложилось у наших собеседников – Сергея Рыбакова и Константина Коробова.

-Для нас важно мнение жителей Бобровского муниципального района. К ремонту дорог мы подходим предельно ответственно, чтобы не было стыдно за результат, чтобы дороги служили долго и радовали водителей и пассажиров, - подчеркнул исполнительный директор подрядной компании «Дорожное строительство и ремонт» Василий Деев.

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Работая пятый год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Василий Деев уверен, что «именно благодаря такому продуманному до нюансов и широкомасштабному подходу к дорожной отрасли значительно улучшилось качество транспортной сети нашего региона».

Главный инженер подрядной организации «Дорожное строительство и ремонт» Дмитрий Беденко рассказал, «как основательно ремонтировалась дорога М «Дон» - Бобров -Таловая -Новохопёрск в Бобровском муниципальном районе Воронежской области. Начинали с укрепления основания, над ним серьёзно поработала ООО «Регенерация». Два слоя асфальтобетона – выравнивающий и верхний уже были уложены на основание дороги с усиленными прочностными характеристиками».

- Все этапы ремонта автомобильной дороги М «Дон» - Бобров-Таловая – Новохопёрск км 42+468 – км 48+538 в Бобровском муниципальном районе были подтверждены лабораторными исследованиями, причём с обязательным привлечением независимых лабораторий. Все заключения положительные. Прошли проверку на качество и применяемые при ремонте дорожно-строительные материалы.

Работает приёмочная комиссия по введению данной дороги в эксплуатацию. Но главное, что отремонтированной дорогой довольны жители Бобровского муниципального района, ведь для их удобства и безопасности она и делалась, - считает главный специалист отдела технического контроля КУВО «Дорожное агентство» Роман Черенков, который курировал ремонт дороги.

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Для того, чтобы составить полную картину о ситуации, в нашем случае об объекте дорожного ремонта, отмеченного символикой нацпроекта, наша журналистская группа обратилась в разные структуры, ответственные за ремонт дороги М «Дон» - Бобров-Таловая-Новохопёрск км 42+468 – км 48+538.

- Национальный проект «Безопасные качественные дороги» доказал сегодня свою актуальность и результативность в дорожной отрасли. Я считаю, что в нашем регионе на эффективность реализации нацпроекта влияет чётко выстроенная система работы всех организаций, ответственных за безопасную и качественную дорожную сеть.

И дорожные компании, и департамент дорожной деятельности Воронежской области взаимодействуют чётко, максимально оперативно решают производственные вопросы, не перекладывая ответственность друг на друга, - говорит генеральный директор подрядной организации «Дорожное строительство и ремонт» Роман Деев.

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Руководитель департамента дорожной деятельности Воронежской области Максим Оськин тоже поделился своим мнением о реализации нацпроекта в Воронежской области:

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- Логотип БКД на щитах дорожных объектов уже стал ассоциироваться со знаком качества. На реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году предусмотрено 5,6 млрд рублей, в том числе 1,66 млрд рублей из федерального бюджета. В нашей области действует региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», он входит в нацпроект и предусматривает ремонт 177 км дорог.

Также в этом году будет завершён капитальный ремонт мостового перехода через реку Дон на автомобильной дороге Обход города Воронежа в Рамонском муниципальном районе, продолжается реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц Остужева и Ленинского проспекта в Воронеже.

В рамках еще одного регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» будет продолжена работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Воронежской городской агломерации.

Это меры, которые позволят комплексно и интенсивно развивать дорожную сеть в нашем регионе. Люди ждут эффекта от работы дорожного комплекса. И если наши усилия в этом плане будут заметны жителям не только Бобровского муниципального, но и других районов нашей области, то это и есть результат, который мы хотим видеть.

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Друзья! Сегодня мы рассказали, как обновляются дороги в Бобровском муниципальном районе Воронежской области.

Но вам, конечно же, хотелось бы узнать, как ремонтируются дороги в тех районах, где вы живёте.

В группе ВКонтакте https://vk.com/depdor36 департамента дорожной деятельности Воронежской области совсем свежие новости о ремонте дорог Воронеж - Луганск в Хохольском муниципальном районе, Курск - Борисоглебск - Грибановка -Посевкино - граница Тамбовской области в Грибановском муниципальном районе.

Также в этой группе другие репортажи, статьи, фотографии, фильмы, размышления, предложения, диалоги о том, как увеличить количество качественных и безопасных автомобильных дорог в нашем регионе.

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Ирина Плотникова

Фото Алексея Сергеева