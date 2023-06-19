Мэр Вадим Кстенин: «В Воронеже запланировали дорожный ремонт на Северном мосту»

Фото: мэрия Воронежа
На еженедельной планерке в мэрии 19 июня руководители структурных подразделений доложили главе Воронежа о ходе реализации крупных проектов по строительству и благоустройству.
Сохраняются темпы строительства Остужевской развязки
Первый замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин рассказал, что активно продолжается строительство Остужевской развязки. В данный момент реконструируется второй путепровод над железнодорожными путями по улице Остужева. Специалисты выполняют работы по переустройству воздушных линий связи, устройству деформационных швов, цоколей опор освещения, мостового полотна, подходов к путепроводу.
– В рамках другого этапа – на пересечении улиц Остужева и Минской, где будет организована двухуровневая развязка, продолжается возведение путепровода, переустройство инженерных коммуникаций, устройство съездов транспортной развязки, расширение проезжей части на участке от улицы Минской до автомобильной дороги М-4 «Дон», – пояснил Сергей Петрин.
На Северном мосту грядет обновление
В ближайшее время власти также планируют начать ремонт дорожного покрытия на Северном мосту. Мэр поручил минимизировать неудобства для автомобилистов.
Фото: мэрия Воронежа
– Нужно хорошо подумать над временными схемами организации транспортных потоков. Кроме того, ремонт должен идти поэтапно, а работы, требующие значительных ограничений движения, следует вести только по выходным дням, когда уменьшается трафик. Обо всех изменениях нужно информировать заранее и обеспечить соблюдение заявленных сроков ограничений, возьмите это на личный контроль, – резюмировал Вадим Кстенин.
Обновление разметки ведется по плану
Также на планерке затронули тему обновления дорожной разметки. Работы должны завершить к середине июля. Они уже выполнены более чем наполовину. Обновлена разметка в центральной части, также продолжается ее нанесение и в других частях города. Работы выполняются поэтапно – на каждом участке линии наносятся или в скором времени дополняются в соответствии с установленной схемой организации дорожного движения.
В ДС «Юбилейный» скоро привезут оборудование
О ходе работ по ремонту дворца спорта «Юбилейный» и музея «Диорамы» рассказала и. о. замглавы администрации по социальной политике Любови Кулаковой.
– На ледовом объекте продолжаются работы по ремонту фасада и слаботочных систем. До конца июня планируется поставка нового холодильного оборудования, – рассказала Любовь Анатольевна.
Что касается Музея-диорамы, то сейчас ведется демонтаж старой облицовки здания, а также конструкций внутри помещения, для проведения там ремонта. Витражи, которые украшали музей, бережно демонтированы и переданы автору – Юрию Утенкову для реставрации. Вадим Кстенин поручил проконтролировать поставку оборудования в срок.
Сквер им. Бунина и музей ВДВ
А вице-мэр Людмила Бородина доложила градоначальнику о ходе работ по благоустройству сквера имени Бунина.
– Управление экологии ведет ежедневный контроль. Особое внимание действиям подрядчика рядом с зелеными насаждениями: при выемке и вывозе грунта, установке бортового камня. Зеленые насаждения ограждены, все работы вблизи деревьев проводятся вручную. Продолжается ремонт основания под памятник, – рассказала вице-мэр.
Фото - мэрии Воронежа
Фото: Предоставлено "КП"
В свою очередь и. о. замглавы по градостроительству Дмитрий Гладких рассказал о строительстве музея ВДВ и приюта для животных.
– Подрядная организация, ведущая строительство музея ВДВ, проводит благоустройство территории, устройство наружного электроосвещения, кровли, внутреннюю и наружную отделку здания, монтаж слаботочных систем и электрооборудования, отопления, вентиляции, внутреннего водоснабжения и канализации. Что касается приюта для безнадзорных животных, то сейчас там идет благоустройство территории, установка ограждения, отделочные и другие виды работ, – рассказал Дмитрий Евгеньевич, отметив, что утвержденный график соблюдается.
Вадим Кстенин поручил подчиненным также вести постоянный контроль за работами на Петровской набережной и оснащением мегашколы, а также напомнил о личной ответственности руководителей за соблюдением сроков.