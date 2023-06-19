Мэр Вадим Кстенин: «В Воронеже запланировали дорожный ремонт на Северном мосту»

Фото: мэрия Воронежа

На еженедельной планерке в мэрии 19 июня руководители структурных подразделений доложили главе Воронежа о ходе реализации крупных проектов по строительству и благоустройству.

Сохраняются темпы строительства Остужевской развязки

Первый замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин рассказал, что активно продолжается строительство Остужевской развязки. В данный момент реконструируется второй путепровод над железнодорожными путями по улице Остужева. Специалисты выполняют работы по переустройству воздушных линий связи, устройству деформационных швов, цоколей опор освещения, мостового полотна, подходов к путепроводу.

– В рамках другого этапа – на пересечении улиц Остужева и Минской, где будет организована двухуровневая развязка, продолжается возведение путепровода, переустройство инженерных коммуникаций, устройство съездов транспортной развязки, расширение проезжей части на участке от улицы Минской до автомобильной дороги М-4 «Дон», – пояснил Сергей Петрин.

На Северном мосту грядет обновление

В ближайшее время власти также планируют начать ремонт дорожного покрытия на Северном мосту. Мэр поручил минимизировать неудобства для автомобилистов.

Фото: мэрия Воронежа

– Нужно хорошо подумать над временными схемами организации транспортных потоков. Кроме того, ремонт должен идти поэтапно, а работы, требующие значительных ограничений движения, следует вести только по выходным дням, когда уменьшается трафик. Обо всех изменениях нужно информировать заранее и обеспечить соблюдение заявленных сроков ограничений, возьмите это на личный контроль, – резюмировал Вадим Кстенин.

Обновление разметки ведется по плану

Также на планерке затронули тему обновления дорожной разметки. Работы должны завершить к середине июля. Они уже выполнены более чем наполовину. Обновлена разметка в центральной части, также продолжается ее нанесение и в других частях города. Работы выполняются поэтапно – на каждом участке линии наносятся или в скором времени дополняются в соответствии с установленной схемой организации дорожного движения.

В ДС «Юбилейный» скоро привезут оборудование

О ходе работ по ремонту дворца спорта «Юбилейный» и музея «Диорамы» рассказала и. о. замглавы администрации по социальной политике Любови Кулаковой.

– На ледовом объекте продолжаются работы по ремонту фасада и слаботочных систем. До конца июня планируется поставка нового холодильного оборудования, – рассказала Любовь Анатольевна.

Что касается Музея-диорамы, то сейчас ведется демонтаж старой облицовки здания, а также конструкций внутри помещения, для проведения там ремонта. Витражи, которые украшали музей, бережно демонтированы и переданы автору – Юрию Утенкову для реставрации. Вадим Кстенин поручил проконтролировать поставку оборудования в срок.

Сквер им. Бунина и музей ВДВ

А вице-мэр Людмила Бородина доложила градоначальнику о ходе работ по благоустройству сквера имени Бунина.

– Управление экологии ведет ежедневный контроль. Особое внимание действиям подрядчика рядом с зелеными насаждениями: при выемке и вывозе грунта, установке бортового камня. Зеленые насаждения ограждены, все работы вблизи деревьев проводятся вручную. Продолжается ремонт основания под памятник, – рассказала вице-мэр.

Фото - мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

В свою очередь и. о. замглавы по градостроительству Дмитрий Гладких рассказал о строительстве музея ВДВ и приюта для животных.

– Подрядная организация, ведущая строительство музея ВДВ, проводит благоустройство территории, устройство наружного электроосвещения, кровли, внутреннюю и наружную отделку здания, монтаж слаботочных систем и электрооборудования, отопления, вентиляции, внутреннего водоснабжения и канализации. Что касается приюта для безнадзорных животных, то сейчас там идет благоустройство территории, установка ограждения, отделочные и другие виды работ, – рассказал Дмитрий Евгеньевич, отметив, что утвержденный график соблюдается.

Вадим Кстенин поручил подчиненным также вести постоянный контроль за работами на Петровской набережной и оснащением мегашколы, а также напомнил о личной ответственности руководителей за соблюдением сроков.